Лавров прокомментировал отказ Лондона аккредитовать российских журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что Лондон отказал в аккредитации на конференцию по свободе СМИ журналистам из России. По словам, главы МИД РФ, это является размытием универсальных стандартов свободы средств массовой информации, а также предвзятым регулированием информационных ресурсов.

«Это ни что иное, как разделение журналистов на своих и чужих, – цитирует Лаврова РИА Новости. – Другими словами, это введение политической цензуры».

Российский министр признался, что это вызывает у него глубокой беспокойство.

«Получается, что целью таких закрытых, кулуарных мероприятий как «конференция по свободе СМИ», куда приглашают только своих – является размыть существующие универсальные стандарты свободы слово, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов», – резюмировал Лавров.

Это уже не первый случай, когда нашим журналистам отказывают в аккредитации на мероприятия, проводимые в Великобритании. Так ранее стало известно, что корреспондентам российского информационного агентства Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до её начала.

При этом заявка на аккредитацию на это мероприятие, которое началось 3 ноября в Манчестере, была подана за 30 до его начала. Однако отрицательный ответ наше агентство получило поздно вечером 2 ноября. Причины своего решения организаторы съезда объяснить не удосужились.