Минфин предлагает приватизировать часть крупных российских компаний

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – заявил, что ведомство предлагает повторно рассмотреть возможность приватизации целого ряда крупный российских компаний. По его словам, это можно было бы сделать после 2020 года, передаёт РИА Новости.

«Да, Минфин действительно предлагает повторно приватизировать такие компании, как РЖД, «Аэрофлот», «Транснефть», «Русгидро» и «Россети», – пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов по срокам, Моисеев пояснил, что в ближайший год это осуществить не получится.

«Во всяком случае такие компании, как «Транснефть» и РЖД точно. Так как понятно, что там законом закреплён определённый статус. Думаю, что это какой-нибудь 2021 год, не раньше», – резюмировал заместитель главы российского финансового ведомства.