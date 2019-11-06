Кто вздул мировой спрос на золото

Всемирный золотой совет опубликовал статистику спроса на золото на мировом рынке

Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) опубликовал статистику по темпам роста спроса на золото на мировом рынке. По данным организации, в III квартале 2019 года мировой спрос на золото вырос на 3% и составил 1,108 тыс. тонн. Самое любопытное, что основные системные покупатели свой спрос «уронили».

Спрос центробанков оказался на 38% ниже прошлогоднего, что, впрочем, объясняют эффектом низкой базы: год назад в III квартале покупка золота центробанками была максимальной (тогда он составлял 547,5 т). Снизился, на 16%, и спрос на ювелирные изделия всех основных рынках, составив 460,9 тонн. Инвестиции в слитки и монеты сократились в третьем квартале вдвое! – до 150,3 тонн.

Снижение закупок ювелирных изделий аналитики объясняют высокими ценами на золото. Оно подорожало на 5% в течение III квартала, до уровня около 1500 долларов за унцию —нового многолетнего максимума.

Откуда же рост цен, когда золота покупают все меньше? Да вот, есть один, но крупный покупатель. Точнее, вид покупателей.

Основную долю спроса сформировали обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды — ETF, сообщил Всемирный золотой совет. Они нарастили запасы золота до рекордных для себя 2,855 тыс. тонн. Квартальный спрос на этот металл со стороны ETF является самым высоким с I квартала 2016 года, отмечают в WGC. Там считают, что спрос на золото стимулировала мягкая денежно-кредитная политика ведущих центробанков, наряду с поиском инвесторами безопасного убежища для своих капиталов.

Россия с Китаем тоже при делах

Подобная динамика глобальных золотых фондов находит объяснение в контексте монетарной политики Федрезерва США, указывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. В прошлом году его глава Джером Пауэлл неустанно уверял всех в планах дальнейшего повышения ключевой процентной ставки, что должно было поднять доходность казначейских облигаций и, как следствие, снизить привлекательность золота. Тем не менее, за прошедший год драгоценный металл вырос более чем на 15% до его нынешнего уровня в 1516 долларов за тройскую унцию.

Подобное, казалось бы, нелогичное повышение привлекательности золота было связано с диверсификацией суверенных страновых фондов таких стран, как Россия, Китай, Саудовская Аравия и многих других в контексте опасения последствий начала мировых торговых войн, то есть даже конъюнктурный фактор не вполне сработал против золота.

Сейчас же, отмечает Рожанковский, у спроса на золото появилась ещё и вторая причина для роста: ФРС теперь не исключает дальнейшего понижения ключевой процентной ставки (что снижает доходность американских консервативных инвестиционных инструментов), и, кроме того, по факту уже сейчас реализуют своеобразную программу «количественного смягчения» виде фондирования краткосрочных операций РЕПО, увеличивая на рынке денежную массу и вновь взвинтив уровень активов на балансе ФРС до исторических максимумов. Таким образом, несмотря на циклически «низкий сезон» для золота, на этом рынке сохраняется «бычий» тренд во всех сегментах – включая и фонды ETF.

Золото традиционно является прибежищем для тех, кто старается сохранить средства в период колебания курсов валют, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Только за прошедший год России нарастила запасы золота на 42%, они превысили 111 млрд долларов. На долю золота приходится более 20% от общего объема российских золотовалютных резервов. Российский рубль, подкрепленный золотым запасом, становится привлекательной валютой для инвесторов, его позиции укрепляются, несмотря на нестабильную мировую экономику и падение цен на нефть ниже 60 долларов за бочку Brent.

Например, говорит аналитик, в России часть сверхдоходов от продажи нефти направляется на пополнение золотого запаса. Центробанк не зарабатывает на золоте, а проводит диверсификацию активов, чтобы обезопасить финансовую систему от новых американских санкций. Подобной линии придерживаются и другие развивающиеся страны, которые делают вложение в золото и зарабатывают на его росте. Рост спроса за девять месяцев текущего года спрос до 1,108 тыс. тонн, и это связано, в первую очередь, с торговой войной США и Китая, которая каждый раз грозит приблизить мировую рецессию.