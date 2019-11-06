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ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Москва, 06.11.2019
Vaba Lava (Эстония) и Мастерская Брусникина (Россия) // 9, 10 ноября // 20.00 Театр «Практика»
#Культура
  • ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

из архива пресс-службы

Госграница по реке Нарве (или Нарове) между двумя городами прошла в 1992 году. До распада СССР Ивангород и Нарва были едва ли не одним целым — с общими водопроводом, транспортной системой, рабочими местами. Сейчас два города, главными достопримечательностями в которых остаются две крепости, ходят друг к другу в гости по мосту с названием «Дружба». Меняется геополитическая обстановка в мире, меняются отношения между странами.

Как отражаются перемены на жителях приграничных городов — тема, которую раскрывает спектакль с помощью инструментария документального театра. Актеры двух театральных трупп, российской и эстонской, взяли интервью у местных жителей: их истории стали драматургией спектакля.

«Нам казалось, что история города, разделенного в какой-то момент государственной границей, по определению наполнена человеческими трагедиями. Но чем больше мы общались с жителями Ивангорода и Нарвы, тем яснее нам становилось, что вопросы, связанные с госграницей, не столь существенны. Для многих жителей ее пересечение - повседневный ритуал. По-настоящему значимые и судьбоносные границы, на которых мы и сосредоточились, проходят глубоко внутри каждого человека. Старшее поколение ностальгирует по прошлому. Поколение среднее старается найти своё "настоящее", путаясь в стереотипах и чужих мнениях. Но есть то, что важно для всех, независимо от гражданства: достижения и упущенные возможности, желание лучшего для себя и своих близких, тревоги, связанные с будущим своих государств, горести и радости».

Инна Книрк, драматург

Этот документальный спектакль — часть программы нарвского театрального центра Vaba Lava, которую на протяжении двух сезонов (2019/2020 и 2020/2021) курирует литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр Марюс Ивашкявичюс. В фокусе программы «Люди переломного периода» — судьбы проживающих с 1989 года в странах Балтии, России, Белоруссии, Украины.

Спектакль Vaba Lava поддерживают Целевое учреждение Интеграции, фонд Культууркапитал, фонд USRF в сотрудничестве с фестивалем Station Narva, министерство культуры и Fortaco Estonia.

Режиссер - Юрий Квятковский

Художник - Ксения Перетрухина

На сцене: Алиса Кретова, Анастасия Великородная, Денис Ясик, Дарья Ворохобко, Алексей Жеребцов, Сергей Фишер

Актеры, участвующие в спектакле по телемосту с Нарвой: Екатерина Новоселова, Мартин Кыйв, Пирет Симсон, Эдуард Тее, Дан Ершов, Отт Картау

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