Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком похолодании

Аномально тёплая погода, которая в начале последнего осеннего месяца наблюдалась на Русской равнине, уже в самое ближайшее время сменится снегопадами и очередным резким похолоданием, которое в большинстве российских регионов продержится до наступления календарной зимы.

Погода в Сибири до конца ноября

Так, уже в конце этой недели ожидается резкое и очень чувствительное похолодание в Сибири. В частности, в Новосибирске, где сегодня в дневные часы воздух прогревался до плюс 3-4, уже в ночь на субботу, 9 ноября подморозит до минус 4-6. Днём в субботу, по прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 9, в воскресенье – до минус 12-14. Прогнозируется снег и сильный ветер. Повышение температурного фона ожидается в середине следующей недели (минус 3-5 – в среду, 13 ноября и в четверг, 14 ноября). Однако в дальнейшем вновь ожидаются морозы (минус 10-12), которые продержатся в Новосибирской области до начала декабря.

Также стремительно климатическая зима придёт в регионы Восточной Сибири. В частности, в Красноярске в субботу, 9 ноября ожидается плюс 2, а воскресенье, 10 ноября уже минус 14 и снег. Таким образом, всего за сутки здесь столбики погодных градусников опустятся сразу на 16 делений. Ещё холоднее станет в понедельник, 11 ноября и во вторник, 12 ноября (минус 15-16). Причём такой температурный фон будет как в светлое время суток, так и после полуночи.

Последние плюсовые температурные показатели ожидают на этой неделе также жителей Иркутска и Братска. Задержавшаяся здесь осень порадует горожан в четверг и пятницу тёплой погодой (плюс 2-3). Как предупреждают синоптики, прощальный концерт климатическая осень даст в субботу (плюс 1). Уже на следующий день о своём праве зваться главной в доме заявит зима. В воскресенье,10 ноября днём прогнозируется минус 12, ночью – минус 18 ниже нуля. И, по прогнозу метеорологов, температурный фон с каждый последующим днём будет только снижаться.

Прогноз погоды на Урале до конца месяца

В ближайшие дни синоптики прогнозирую чувствительное похолодание и на Урале. Если сегодня, например, в Екатеринбурге было плюс 6-7, то уже в субботу, 9 ноября здесь выпадет снег, усилится ветер, а столбики термометров днём опустятся до минус 5. В ночные часы ожидается до 8-10 ниже нуля. С начала следующей недели дневной температурный фон стабилизируется на отметках минус 1-2, ожидается сильная облачность и небольшой снег. Новая порция морозов придёт в Свердловскую область вместе с очередным арктическим вторжением. Как прогнозируют синоптики, произойдёт это в период с 14 по 30 ноября, когда градусники будут показывать в светлое время суток минус 6-8, после полуночи – минус 8-10.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая обстановка в Кургане, Тюмени, Челябинске и Магнитогорске. Здесь также до конца рабочей недели будет аномально тепло (плюс 5-7), но пасмурно и дождливо. А в субботу даже в дневные часы резко подморозит (минус 6-7). На смену дождю придёт снег, что может привезти к сильному гололёду и сложной ситуации на дорогах.

Самые сильные морозы на Урале ожидают жителей ХМАО и ЯМАО. Здесь с плюс 1-2, которые будут ещё в четверг, 7 ноября, уже через сутки температурный фон вернётся к своим привычным для этих регионов показателям: в пятницу, 8 ноября синоптики прогнозируют минус 12-13 днём и минус 15-16 ночью.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на месяц

Москва, оказавшаяся в начале недели в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами, удивила всех погодными аномалиями, которые привели к установлению нового температурного рекорда.

Напомним, накануне днём градусники преодолели отметку в плюс 10,3 и даже приближались к 13-14 градусов выше нуля. Такого 5 ноября за всю историю метеонаблюдений в российской столице ещё не было. Даже сильный ветер, порывы которого вчера в некоторых районах российской столицы достигали 17 метров в секунду и неприятный дождь, не сумели помешать случиться рекорду – в 12:00 мск на станции ВДНХ в Москве температура воздуха составила плюс 10,6. Это значит, что прежний рекорд – плюс 10,3 – был побит.

Как пояснили метеорологи, причиной ноябрьского потепления и высокой влажности с осадками стал циклон из Атлантики, который пришёл в столичный регион с южными потоками средиземноморского воздуха. Солнце мы при такой погоде увидеть почти не можем, зато моросящих дождей при аномально высокой температуре пока в избытке.

Однако, по прогнозу синоптиков, уже очень скоро на смену тёплым, влажным воздушным массам придут холодные. И если к предстоящим выходным ещё ожидаются температурные качели (в субботу, 9 ноября будет плюс 4, а в воскресенье, 10 ноября – плюс 9), то уже в среду, 13 ноября выпадет снег, а столбики термометров опустятся к отметке в минус 1-2 и будут находиться там, как минимум до первых чисел декабря.