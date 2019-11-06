Россияне перечислили самые большие проблемы в стране

За последние два года доля россиян, которые выступают за решительные перемены в стране выросла с 42 до 59%, говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и «Левада-центра».

В документе отмечается, что за кардинальные перемены выступает 53% опрошенных, еще 31% респондентов уверены, что необходимы незначительные изменения, а 8% опрошенных никаких перемен не нужно, пишут «Ведомости».

Большинство респондентов уверены, что реальные перемены возможны только при условии серьезного изменения политической системы.

Издание сообщает, на глобальные реформы согласны 34% наших соотечественников, ссылаясь на опрос. Цифра свидетельствует о том, что в обществе нарастает недовольство, которое может в будущем выливаться в протестные акции.

Также одной из главных проблем в стране россияне называют отсутствие стабильности, бедность, консервацию и накопление социально-экономических проблем.