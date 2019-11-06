Россияне рассказали, откладывают ли они деньги на пенсию

Специалисты Райфайзенбанка провели опрос, в ходе которого установили, какое количество россиян откладывают деньги на свою будущую пенсии. Выяснилось, что регулярно это удаётся делать всего 8% респондентов. Ещё 16% опрошенных делают это, от случая к случаю, передаёт РБК.

При этом подавляющее большинство наших соотечественников – 75,5% вообще не откладывают деньги на свою пенсию. Из них 40% хотели бы это делать, но не имеют такой финансовой возможности. Остальные просто не видят в этом необходимости, так как, либо бояться, что в дальнейшем эти деньги «сгорят» в инфляции, или просто привыкли жить сегодняшним днём.

Любопытно, что все 15% респондентов полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости. 55% – ответили, что имеют лишь общие представления об этом, но многое остаётся для них непонятным.

Данный опрос проводился летом 2019 года в 14 городах крупных городах РФ, в том числе в Москве и Петербурге среди 1 тыс. клиентов банка в возрасте от 20 до 50 лет.