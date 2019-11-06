СМИ сообщает, что любое смарт-устройство находится под угрозой «прослушки»

Как сообщают специалисты, любое «умное» устройство, как то телефон, планшет, компьютер и даже телевизор, можно использовать для слежки, пишет газета «Известия».

Выводы публикую эксперты компании «Аладдин Р.Д.» на сайте компании. Специалисты утверждают, что в секретную зону ядра ARM-процессоров, которые имеются во всех смарт-устройствах, могут быть установлены шпионские программы.

После проведенных исследований, эксперты пришли к выводу, что шпионские программы могут остаться совершенно незамеченными для пользователей.

Уточняется, что под секретной зоной понимается секретный режим работы, а не физическая область внутри телефона. Доступ к абсолютно всем функциям устройства производится при помощи специального кода.

Для наглядности руководитель отдела развития платформы «Аладдин Р.Д.» Андрей Волков привел изданию пример, когда компания, выпустившая хорошие чипы с подробной документацией, после продажи их другим компаниям, но уже по производству телефонов или планшетов, получает возможность «подключиться к любому такому устройству в мире с помощью изменения настроек в секретной зоне».