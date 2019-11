«Спасители рок-музыки» Rival Sons дадут сольные концерты в России

29 ноября 2019 Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Бести (бас) и Майкл Майли (ударные) выступят в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге, а 30 ноября - в Москве в клубе «Известия Холл». Рокеры исполнят для российских зрителей хиты, а также песни с нового альбома, в том числе «Do Your Worst» – хит №1 чарта Billboard Top Mainstream Rock Songs 2019. У фанатов настоящего рока появится возможность услышать «безудержный карнавал риффов в стиле Led Zeppelin, солнечной психоделии и соблазнительных хуков, пронизанных соулом, фанком и блюзом» (цит. The Guardian).

«Тот, кто говорит, что рок умер, очевидно не знаком с творчеством Rival Sons», - пишет об американском бэнде влиятельное издание Guitar.com. Его мнение разделяют тысячи представителей СМИ по всему миру. С момента релиза первого альбома Rival Sons в 2009 году музыкальные критики и поклонники рока единодушно окрестили их «спасителями рока» и «будущей величайшей рок-н-рольной группой». «Требуется высокая степень мастерства, чтобы создавать музыку в жанре классического рока и не звучать при этом, как бесстыдное упражнение в ностальгии… Rival Sons упорно утверждают себя как жизненную необходимость для современной эпохи», – отмечает британская газета The Guardian. «Увидев Rival Sons, вы, скорее всего, останетесь в полном восторге от мастерства и аккуратности в обращении с традицией», - пишет российский «Коммерсант». «Каким-то невообразимым образом им удается звучать одновременно и винтажно, и очень современно», - поражается американский Loudwire.

За десять лет существования калифорнийский бэнд стал вдохновением как для отцов-основателей, так и для молодых коллективов. На группу обратили внимание такие иконы рока, как Judas Priest, Alice Cooper, KISS, Aerosmith, Deep Purple, Guns'n'Roses, The Rolling Stones, Black Sabbath и AC/DC. Под впечатлением от творчества группы в разные годы все они пригласили американскую четверку на гастроли. Увидев яркое выступление Rival sons на Classic Rock Music Awards 2015, Оззи и Шэрон Осборн незамедлительно забрали ребят в прощальное мировое турне «The END». В рамках него группа дала концерт в «Олимпийском» в 2016 году. В тот день социальные сети заполнили восхищенные и одновременно удивленные отзывы российских зрителей: «не думала, что получу такое огромное удовольствие от группы разогрева», «огненная группа», «сумасшедшая энергетика», «самый лучший разогрев в моей жизни», «открытие вечера!», «это не разогрев, а второй обалденный хедлайнер». В 2012 году в интервью журналу «Rolling Stone» гитарист и основатель Led Zeppelin Джимми Пейдж признался в огромной симпатии к Rival Sons, a лауреаты премии «Грэмми» этого года Greta Van Fleet назвали «сыновей» своим главным авторитетом в музыкальном мире.

На текущий момент в творческом багаже группы 6 сольных и один концертный альбомы. Последний лонгплей «Feral Roots», релиз которого состоялся в январе 2019 - настоящее событие для ценителей рок-музыки. «Если вы никогда ранее не слушали Rival Sons, то «Feral Roots» — отличный повод, чтобы начать», - пишет в рецензии на альбом издание Medium.com. Пластинка была записана группой в промежутке между бесконечными турне. Бьюкенен и Холидей забрались в глушь Хоэнвальда (штат Теннесси), где в окружении непроходимого леса, озер и полном отсутствии сотового сигнала и Интернета за неделю разработали ядро нового материала. Запись пластинки происходила в знаменитой RCA Studio A в Нэшвилле и легендарной Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме. К слову, в стенах последней были рождены многие известные работы The Rolling Stones, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Mavis Staples и многие другие. Продюсером «Feral Roots» выступил обладатель премии «Грэмми» Дейв Кобб (Dave Cobb), работающий с Rival Sons с момента их основания.

«Feral Roots», по мнению рок-бэнда, является олицетворением группы и их музыки. Критики сходятся во мнении, что Rival Sons определенно разработали свое оригинальное авторское звучание и стиль, при этом не следуя современным заезженным шаблонам и трендам. В своем обзоре издание Glide Magazine отмечает: «…На «Feral Roots» уже только бесспорно неземной и бескомпромиссный вокал Бьюкенена внушает благоговение. Добавьте к нему сверхъестественные и психоделические зафуззованные рифы Холидея, безупречные и безжалостные ударные Майли, хитрые художественные запилы Беста и щекотание клавиш Огрена – и вы получите группу, которая является очевидным претендентом на звание величайшей рок-н-рольной группы современности».

«В идеальном мире я хотел бы, чтобы наши записи и живые выступления захватили слушателя до уровня полного забытья повседневных забот. Чтобы он стал свободным и потерялся (или НАШЕЛ СЕБЯ!) в музыке», – говорит гитарист группы Скотт Холидей. В этом ноябре у москвичей и петербуржцев будет шанс «забыться», «потеряться» и «найти себя» в музыке Rival Sons: 29 ноября в Санкт-Петербурге – в клубе «Морзе» и 30 ноября в Москве – в клубе «Известия Hall». Билеты на концерты в России поступят в продажу 1 августа на сайтах официальных билетных компаний concert.ru и bakeev-tickets.ru.

Официальный промо-ролик: https://www.youtube.com/watch?v=C4FI1N32Z5Y

Дополнительное видео: https://www.youtube.com/watch?v=wRfRIXg2spo

https://www.youtube.com/watch?v=Vx60Fsu-w9M

Организатор российского тура Rival Sons – компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки на всей территории России.

Официальный сайт Rival Sons – www.rivalsons.com

Официальный сайт организатора – www.bakeev-ent.ru

Дополнительная информация, запросы интервью и аккредитация:

Ольга Линниченко +7 (926) 278-02-88, linnichenko@euro-ent.ru

Дополнительная информация:

Калифорнийский квартет Rival Sons был основан в 2008 году и стал логичным продолжением проектов вокалиста Джея Бьюкенена и гитариста Скотта Холидея. Последний долго искал что-то, соответствующее его «психоделическому видению» и зафуззованными гаражным риффам. Прочесывание Интернета привело его на страницу блюзового автора песен и исполнителя Джея Бьюкенена. «Через 13 секунд я понял, что нашел вокалиста, которого искал 10-12 лет моей жизни». Джея пригласили записать вокал для дебютного релиза «Before the Fire» (2009). «Мы записали песню «On My Way» с одного дубля – и это был для меня знак. Так родилась группа Rival Sons», – рассказывает Холидей.

Первые две работы – «Before the Fire» (2009) и «Rival Sons» EP (2010) были выпущены группой самостоятельно. Последняя привлекла внимание основателя Earache Records Дигби Пирсона, и в ноябре 2010 года он подписал с группой контракт на запись «Pressure and Time» (2011). Над созданием всех альбомов Rival Sons работал продюсер Dave Cobb, впоследствии удостоенный двух наград и трех номинаций на премию «Грэмми». Обложку для «Pressure & Time» сделал художник Сторм Торгерсон, многолетний партнер Pink Floyd, Muse и The Mars Volta, почувствовавший в ребятах магнетизм рок-н-ролльных титанов.

Пресса окрестила Rival Sons «рок-группой, обязательной к ознакомлению», и вскоре за право получить американскую четверку к себе на разогрев боролись Judas Priest, Alice Cooper, Kid Rock, KISS, Aerosmith, Deep Purple, Guns'n'Roses, The Rolling Stones, Black Sabbath и AC/DC. К 2011 году слава Rival Sons докатилась до Европы, где их концерты проходили с аншлагами. Второй альбом Rival Sons «Pressure & Time» (2011) занял первое место в списке музыкальных бестселлеров Amazon. Последующие альбомы «Head Down» (2012) и «Great Western Valkyrie» (2014) — это планомерный захват новых территорий и новых слушателей, неуклонное восхождение к вершинам блюз-рока. «Great Western Valkyrie» возглавил чарт Top Heatseekers журнала Billboard — список артистов, находящихся в шаге от мирового господства. С «Great Western Valkyrie» Rival Sons на борту по Европе проехали Aerosmith, а затем закрепили успех, встряхнув самые престижные фестивальные площадки. 2015 год в истории Rival Sons ознаменовался турне с Deep Purple и записью нового альбома «Hollow Bones». Релиз пластинкисостоялся в 2016 году. С ним группа отправилась в мировое прощальное турне с Black Sabbat и в течение тринадцати месяцев открывали для корифеев метал-сцены арены и стадионы по всему миру. В том же году состоялся релиз концертного альбома «Live at Download Paris» (2016). Последняя пластинка «Feral Roots» была выпущена на лейбле Low Country Sound/Atlantic Records в январе 2019. Работа сразу попала в первую десятку Billboard Top Rock Albums, а сингл «Do Your Worst» возглавил чарт Billboard Top Mainstream Rock Songs. Обложка альбома была создана известным современным художником Мартином Виттфутом, основным направлением в творчестве которого является фантастическое изображение животных в постапокалиптической среде.