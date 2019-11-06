Ученые открыли новую опасность, которой подвергает себя курящий человек

Оказывается, курильщики рискуют больше других людей получить такие заболевания, как депрессия и шизофрения, пишет журнал Psychological Medicine. К подобному выводу пришли британские генетики после детального исследования ДНК более полумиллиона жителей страны.

В ходе анализа клеток ученые выявили взаимосвязь между курением и заболеванием нервной системы. Оказалось, что шизофреников и страдающих депрессией среди курильщиков значительно больше, чем среди некурящих.

Так в Британии шизофрениками в 2,27 раза чаще становились курящие англичане, чем люди, ведущие здоровый образ жизни. В настоящий момент, ученые не могут точно объяснить, как работает эта взаимосвязь. Они только предполагают, что заболевания возникают на фоне нарушения никотином работы серотонина и дофамина, которые являются важнейшими сигнальными молекулами мозга и участвуют напрямую в развитии шизофрении и депрессии.