Ученые пророчат человечеству «неописуемые страдания»

Если срочно не принять меры в плане сокращения выбросов углекислого газа, то человечество ждут «неописуемые страдания», сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert. Документ подписали 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки из 153 стран мира, включая Россию.

По заявлению Томаса Ньюсома из Сиднейского университета, ученые имеют «моральный долг предупреждать человечество о любой серьезной угрозе».

Он подчеркнул, что человечество столкнулось сегодня «с климатической чрезвычайной ситуацией», поскольку изменения климата происходит быстрее, чем ожидали многие ученые.

Эксперты уверены, что человечеству необходимо как можно быстрее переходить на возобновляемые источники энергии. В этих целях необходимо ввести высокие «углеродные налоги» и значительно сократить выбросы нестойких загрязнителей.