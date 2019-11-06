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Уникальная коллекция фарфора от Михаила Шемякина – премьера 2020 года

Москва, 06.11.2019
11 ноября в 17:00 в Галерее современного фарфора (Кутузовский пр., д. 17) состоится пресс-показ Михаила Шемякина, знаменитого художника и скульптора, Лауреата Государственной премии РФ.
#Культура
  • Уникальная коллекция фарфора от Михаила Шемякина – премьера 2020 года

из архива пресс-службы

В рамках пресс-показа М. Шемякин представит новую коллекцию и ответит на вопросы журналистов о реализации в фарфоре своих творческих идей. 

Главным «героем» вечера станет столовый сервиз «Крысята-воришки». Роспись  фарфорового ансамбля продолжает лучшие традиции гофманианы, которые М. Шемякин развивает на протяжении многих лет. Сервиз увидит свет в преддверии Нового 2020 года, чьим покровителем, согласно восточному календарю, станет Крыса – символ успеха, мудрости и домашнего благополучия.

В сервизе на 24 персоны представлены столовые, подстановочные тарелки, блюда и другие предметы. Ансамбль станет эффектным украшением интерьеров. «Крысята-воришки» выпускаются ограниченным тиражом, под личным контролем автора и, безусловно, имеют коллекционную ценность. Сервиз выполнен в технике шелкографии и декорирован ручной росписью золотом.

Новые работы М. Шемякина в пластике фарфора – скульптуры «Коппелиус» и «Мопс Бу-бу» – были созданы по мотивам эскизов маэстро к балету «Коппелия» Л. Делиба. 

На пресс-показе также будут представлены скульптуры ключевых персонажей балета «Щелкунчик» П. Чайковского – «Дроссельмайер», «Машенька», «Аристократ-Крыс» в новом художественном решении.

Фарфор и театр – два мира, схожие по своей природе. И в них так уютно себя чувствуют фантастические персонажи, созданные М. Шемякиным. Его всегда вдохновлял самый, пожалуй, загадочный немецкий сказочник – Эрнст Теодор Амадей Гофман – столь близкий художнику по мировоззрению.

По окончании пресс-тура состоится автограф-сессия.

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