Уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска впервые достиг рекордно низких показателей

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) инвестирует 38 млрд рублей до 2025 года в природоохранные проекты одного из центров черной металлургии России Магнитогорска. Только за последние два года атмосферный воздух города улучшился почти в два раза. Так, согласно данным Росгидромета, за девять месяцев текущего года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) города достиг 7,62 единицы. Это самое низкое значение КИЗА за всю историю наблюдений в Магнитогорске.

Всего в 2000–2018 годах комбинат вложил экологию города более 58 млрд рублей. Компании удалось снизить выбросы пыли, повысить эффективность очистки воздуха, снизить концентрацию бензапирена и диоксида серы. Летом 2019 года на ММК ввели в строй новую экологичную аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Следом компания намерена построить новую коксовую батарею и доменную печь, что позволит дополнительно снизить нагрузку на окружающую среду.

предоставлено пресс-службой

«ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город», – отметил член бюро правления РСПП, председатель совета директоров комбината Виктор Рашников.

Благодаря экологической программе Магнитки, реализуемой в контексте национального проекта «Экология», по итогам 2018 года Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, говорилось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Как отметили в ММК, опыт Магнитки показывает, что в современной черной металлургии новейшие технологии и высокие экономические результаты органично сочетаются с эффективной заботой об окружающей среде