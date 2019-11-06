В «Газпроме» объявили об условиях нового контракта по транзиту газа с Украиной

В «Газпроме» объявили об условиях заключения нового контракта по транзиту газа с Украиной. По словам главы россйской компании Алексея Миллера, транзит «голубого топлива» через территорию «самостийной» возможет только при взаимном отказе двух сторон он судебных претензий, передаёт РИА Новости.

При этом, как подчеркнул Миллер, данный вопрос он сегодня обсудил с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.

«Говоря об отказе от взаимных претензий я имею в виду в том числе и прекращение судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов РФ и Украины», – резюмировал Миллер, добавив, что Киев также должен определить объёмы прямых закупок российского «голубого топлива» и объявить о создании сертифицированного независимого газотранспортного оператора.



