В Кремле прокомментировали возможность отказа от ЕГЭ

В Кремле не обсуждается возможность отказа от единого государственного экзамена, о чем неоднократно возникают полемики в обществе, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Высказывание прозвучало в ответ на соответствующие вопросы журналистов.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», - сообщил Песков, отвечая на вопрос представителя прессы о том, насколько серьезно обсуждается в правительстве возможность отмены ЕГЭ.

Представитель Кремля отметил, что по данному вопросу высказываются «разные точки зрения», в том числе авторитетные, но «конкретных обсуждений на этот счет не ведется».