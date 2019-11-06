В России будут глушить сотовую связь в тюрьмах

МВД, ФСИН, ФСБ и Роскомнадзор прорабатывают вопрос о блокировки сотовой связи на территории исправительных учреждений. Основная цель – борьбы с дистанционным мошенничеством, в котором в последние годы регулярно были замечены осужденные.

Также уже в самое ближайшее время в нижнюю палату российского парламента будет внесен законопроект, обязывающий операторов сотовой связи перестать обслуживать определённые телефонные номера, передаёт РБК.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, знакомые с данной ситуацией, ведомства должны проработать вопрос о «блокираторах», которые не позволят «сидельцам» пользоваться мобильниками до 30 июля 2020 года.

Законопроект об ограничениях связи в местах лишения свободы внесёт в Думу депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн. По словам самого парламентария, изменения будут внесены в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания…» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых…».

Также депутат рассказал, что документ обяжет сотовых операторов прекратить оказывать услуги определенным абонентам, при получении соответствующего заявления от начальника исправительного учреждения.

Как пояснил Хинштейн, несмотря на запрет использования телефонов в исправительных учреждениях, ежегодно там изымается около 60 тыс. мобильных аппаратов. При этом ещё большое количество гаджетов остаётся на руках у осужденных

«С их помощью они могут не только совершать мошеннические действия, но также давить на свидетелей и даже координировать преступные группировки», – резюмировал депутат, добавив, что это пора прекратить.