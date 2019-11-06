В России зафиксирован рост цен на гречку

В России существенно увеличилась цена на гречневую крупу. По данным Росстата, в октябре рост на гречку составил 7,3%. При этом подорожание отмечено сразу в 80 субъектах страны, а в 48 субъектах цены на гречневую крупу увеличились даже более чем на 7,3%, передаёт РИА Новости.

Помимо гречки, также заметно выросли цены на отдельные виды овощей и фруктов. Например, помидоры подорожали сразу на 23,5%, огурцы - на 15,1%, апельсины - на 11,6%.

Незначительно также подорожали говядина; мясные консервы (детское питание), некоторые рыбные консервы, в том числе килька в томатном соусе; жирный творог, творожные сырки; брынза и консервированные овощи. Здесь рост составил от 0,6% до 1,1%.

Однако есть целая группа товаров где в октябре наблюдалось снижение. Так стоимость моркови снизилась на 9,1%, яблок – на 8,2%, белокочанной капусты – на 8%, картофеля – на 7,3%.