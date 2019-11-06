В США прозвучал призыв признать Крым российским

Как заявил экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад, на пути к улучшению российско-американских отношений ключевым моментом является признание российского статуса Крыма со стороны Вашингтона. Мнением дипломат поделился с журналом National Interest.

Он отметил, что обычная манера санкционного давления на своих противников со стороны США на Россию не возымели должного действия.

Следовательно, самым разумным решением является признание Крыма российским регионом, уверен Ортблад. Он добавил, что население Крымского полуострова всегда было в большинстве русскоязычным, кроме того, Россию и Крым объединяет общая история.

Помимо этого Ортблад уверен, что необходимо возобновить переговоры с Москвой по контролю над вооружением и активизировать процесс обмена студентами и пересмотр роли НАТО.