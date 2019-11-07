Госдеп рассказал, как добывается нефть на подконтрольных США территориях в Сирии

Как заявили в американском госдепе, нефть на востоке Сирии, в районах, контролируемых США, добывают местные власти.

При этом примерно 90% нефти Сирия добывает на восточном берегу реки Евфрат. Ранее район контролировался террористическими группировками и был их основным источником дохода.

Сегодня регион находится под контролем американских союзников - курдских отрядов «Сирийских демократических сил», а «черное золото» добывается сирийскими властями «на благо местных общин», рассказал представитель ведомства журналистам.

Источник добавил, отвечая на вопрос о возможном участии США в добыче сырья в этих районах, что «в госдепартаменте нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что часть американского военного контингента останется, чтобы «охранять нефть» от боевиков.