Индонезия заплатит истребительный оброк

Индонезийские военные вступили в открытый торг с США. Главком ВВС этой страны маршал авиации Юйю Сутисна во время инспекции авиабазы на острове Суматра заявил, что уже в начале следующего года Джакарта планирует подать заявку на приобретение сразу двух эскадрилий (24 единицы) легких американских истребителей F-16 Block 72. Эта сделка должна стать частью пятилетнего стратегического плана по модернизации индонезийских вооруженных сил. Ее стоимость не называется, но эксперты уверены, что речь идет о сумме как минимум в 1,5 млрд долларов. Более того, известно, что эти средства не заложены в военном бюджете страны. Правительству Индонезии придется изыскать их дополнительно, в том числе из других источников. Но то, что это будет сделано, можно не сомневаться. И, в общем, понятно почему.

Не секрет, что от сделки с американцами напрямую зависит судьба еще одного, куда более важного для Индонезии контракта – на приобретение у России 11 тяжелых истребителей Су-35С, которые должны заменить в парке местных ВВС уже снятые с вооружения самолеты F-5E/F. «Мы все еще намерены получить новые российские истребители. И хотя наши попытки сделать это столкнулись с задержками, очевидно, что начатое должно быть доведено до конца» — сообщил главком ВВС. А министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду и вовсе заявил, что «вопрос будет решен в течение этого года».

Напомним, что глава Центра оборонных закупок Минобороны Индонезии Кехман Сетяджи подписал соглашение с «Рособоронэкспортом» о поставке Су-35С еще в феврале прошлого года. Его стоимость составила 1,15 млрд долларов. Причем наша страна сознательно согласилась с тем, что как минимум половина из этой суммы Индонезия оплатит встречными поставками своих товаров – пальмовым маслом, каучуком, фруктами и проч. Тем не менее, прямой бартер изначально решили исключить. Предполагалось, что вся эта продукция будет реализована на международном рынке специальными компаниями-посредниками и не попадет в Россию. Такая схема крайне выгодна Индонезии, так как позволяет увеличить экспорт местной продукции и избежать лишних расходов из бюджета страны.

Уже через пару месяцев после подписания соглашения по Су-35С пресс-секретарь индонезийского Центра оборонных закупок Тоток Сугихарто выразил надежду, что первые два истребителя его страна получит в августе 2019 года, а к лету 2020-го контракт будет полностью выполнен. Более того, новым самолетам даже подыскали подходящее место – они должны войти в состав Пятого авиационного крыла ВВС Индонезии и занять свое место в ангарах авиабазы «Султан Хусануддин» на острове Сулавеси. Но до сих пор этого так и не произошло.

Более того, несколько месяцев назад официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега откровенно заявил, что контракт с Россией на Су-35С «находится под угрозой срыва» из-за позиции США, которые прямо пообещали ввести вторичные санкции против местных военных в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредствам санкций»).

Впрочем, руководство Пентагона недвусмысленно дало понять, что эту ситуацию можно изменить, если Индонезия закупит еще и американские самолеты F-16. Тем не менее, убедить Конгресс США не вводить ограничения против стран, у которых исторически сложились отношения с Россией в сфере ВТС, но которые теперь тяготеют к закупкам вооружений в США, ни американским дипломатам, ни военным не удалось. Таковыми в Пентагоне называли всего три государства Индию, Индонезию и Вьетнам.

И хотя конгрессмены отказались предоставить этим странам законодательную индульгенцию, неформально все-таки продолжает действовать правило – если страна приобретает оружие в России, но при этом наращивает закупки в США, то против нее никаких ограничений вводиться не должно. И пример Индии это наглядно подтверждает. Несмотря на то, что индийцы закупили у нас системы ПВО С-400, новые фрегаты и истребители, никаких санкций против Дели Белый дом не ввел. А все потому, что параллельно Индия приобрела у США 22 ударных вертолета и 15 транспортных машин на общую сумму более 3 млрд долларов, а сейчас ведет переговоры об организации лицензионного производства истребителей F-16.

Очевидно, что индонезийские военные надеются выторговать такие же условия и для себя. И, похоже, что им это удастся сделать. Так, еще в апреле этого года Индонезия подписала с Россией контракт на поставку четырех десятков БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф на общую сумму в 175 млн долларов, который не вызвал возражений со стороны США. Но одно дело бронетранспортеры, и совсем другое — истребители. Ясно, что в последнем случае речь идет о сумме на порядок большей. И это уже потребует от Джакарты серьезных реверансов в сторону Вашингтона, каковым и станет планируемая закупка в США двух эскадрилий F-16 Block 72. В противном случае, контракт с Россией на поставку Су-35С индонезийцам придется полностью оплатить при помощи бартерных схем, что на самом деле сделать крайне сложно. И прежде всего потому, что аванс в таких крупных оружейных сделках в ряде случаев частично используется для оплаты услуг всевозможных местных лоббистов и посредников, которым нужны не индонезийские товары, а живые деньги.