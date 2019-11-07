Иностранцы подогнали рекордные три тысячи

Непрерывный рост российского фондового рынка в последние три недели увенчался психологически важнейшей отметкой — 7 ноября Индекс Мосбиржи преодолел 3000 пунктов (3003 пунктов на 16.50 по Москве). Это исторический рекорд.

Причина — всюду все хорошо: США с Китаем якобы вот-вот закончат торговую войну, нефть прибавила 1,4% за день, российские компании отлично себя чувствуют (речь идет о крупных, которые и торгуются на Мосбирже — их чистые прибыли прирастают двузначными темпами). Отчасти росту способствовал и оптимизм по поводу внутреннего фондового рынка: в начале ноября число брокерских счетов физлиц превысило 5 млн, а Сбербанк стал первым брокером-«миллионником».

Снижение ставок буквально выталкивает людей на рынок акций. Что же касается крупных инвесторов, они сполна прокатились на ОФЗ и теперь переключились на долевые бумаги, тем более что наши эмитенты все еще недооценены по сравнению с мировыми аналогами: P/E «Газпрома» 3,7, «Лукойла» 6,6, «Роснефти» около 6 — тогда как P/E ExxonMobile 20, BP 28, Chevron 17.

Однако не стоит забывать, что 49% оборота на рынке акций Мосбиржи до сих пор обеспечивают нерезиденты, и еще 36% — наши граждане. На рынке почти не представлены крупные отечественные пенсионные и паевые фонды. Пенсионные фонды почти не используют акции, а активы паевых фондов акций не дотягивают до 90 млрд рублей, что даже для нашего небольшого рынка капля в море. В итоге, основной вид работы на нашем рынке — высокочастотный трейдинг с парой ликвиднейших акций. Таким образом, падение рынка может быть столь же стремительным и бескомпромиссным — об этом обязательно следует помнить всем частным инвесторам, открывающим брокерские счета.