Киев пригрозил заблокировать работу «Северного потока-2»

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что если подготовленное представителями правящей коалиции Германии решение, позволяющее обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток-2», будет принято, то Киев его моментально обжалует.

При этом он пояснил, что это будут судебные процедуры между ЕК, властями Германии, а также Польшей, Украиной, а также «между многими», передаёт агентство «Интерфакс».

Украинский чиновник уверен, что эти действия со стороны Киева приведут к серьёзным и долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода «Северный поток-2».

Напомним, накануне в западных СМИ появилась информация, что что представители партий ХДС/ХСС и СДПГ, которые входят в правящую коалицию Германии, подготовили законопроект, позволяющий обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток-2».