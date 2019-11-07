Концертный зал «Крокус Сити Холл» отмечает десять лет со дня открытия

В ярком, технологичном праздничном шоу, прошедшем 24 октября, приняли участие артисты, давшие здесь наибольшее количество аншлаговых концертов: Алессандро Сафина, «Руки Вверх!», Григорий Лепс, «Би-2», Леонид Агутин, Дима Билан, «Brainstorm», EMIN, Тамара Гвердцители, Пелагея, «A’Studio», Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, «ЛЮБЭ», Валерия, Валерий Меладзе, и другие.

Поздравления принимали Араз и Эмин Агаларовы.

Площадка расположена в «Крокус Сити» — городе-спутнике Москвы и крупнейшем в России торгово-выставочном и деловом центре. За десять лет работы концертный зал по праву стал одним из наиболее престижных в России, о чем говорят, как имена выступавших на его сцене артистов, так и расписание: концерты и шоу проходят здесь буквально в режиме нон-стоп.

Уникальность Крокус Сити Холла в инженерном решении: зал-трансформер способен подстроиться под мероприятие любого формата, здесь возможно создать как атмосферу стадионного мероприятия, так и уютную обстановку камерного концерта, провести грандиозное шоу или детское представление, устроить спортивные соревнование или stand-up выступление. В Крокус Сити Холле выступали: Элтон Джон (Elton John), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Стинг (Sting), Sade, Ринго Старр (Ringo Starr), Брайан Ферри (Bryan Ferry), Джеймс Блант (James Blunt), «Maroon 5», «Garbage», SIA, «Roxette», Сара Брайтман (Sarah Brightman), Stromae, Дуа Липа (Dua Lipa), «Scorpions», Джо Кокер (Joe Cocker), Ник Кейв (Nick Cave), Лара Фабиан (Lara Fabian), Роберт Плант (Robert Plant), «ZZ TOP», Пласидо Доминго (Placido Domingo), «Pet Shop Boys», Шарль Азнавур ( Charles Aznavour), Seal, Jamiroquai, Лана Дель Рей (Lana Del Rey), LP, Хосе Каррерас (Jos Carreras), Garou, Патрисия Каас (Patricia Kaas), Ленни Кравиц (Lenny Kravitz), Энрике Иглесиас ( Enrique Iglesias), «Hurts», ZAZ, Lorde и сотни других знаменитостей. Масштабные шоу на площадке представили самые значимые артисты российского шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Полина Гагарина, LOBODA, «Би-2», Баста, Ани Лорак, «ДДТ», Диана Арбенина, Максим Фадеев, «Ленинград», «Аквариум», Ёлка, Денис Мацуев, «Сурганова и Оркестр», «Чайф», «Пикник», Николай Носков, Гарик Сукачев, «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и другие. В концертном зале (и впервые в России) прошел международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» (Miss Universe - 2013), здесь состоялись показы всемирно известного шоу «The Illusionists». В Крокус Сити Холле ежегодно проходят масштабные премии популярных музыкальных телеканалов и радиостанций, а также грандиозные детские представления, выступают оперные артисты, мультиинструменталисты, звезды мирового балета. Репертуар концертного зала насыщен событиями разного формата и концертами исполнителей, выступающих в разных музыкальных жанрах.

Ежегодные инвестиции помогают поддерживать пиковую техническую наполненность площадки, проводить модернизацию звукового и светового оборудования, а также регулярное обучение персонала, повышать уровень комфорта зрителей. Именно это помогает получать Крокус Сити Холлу неизменно положительные отзывы, как от выступающих здесь артистов, так и зрителей.

Стоит отметить удачную инфраструктуру: на территории Крокус Сити имеются бесплатные подземные и наземные парковки, станция метро «Мякинино» с теплым закрытым переходом в концертный зал, а также торговые центры, рестораны и развлечения для всей семьи.