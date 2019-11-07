Курс доллара: рубль посыпался на фоне худшего с марта аукциона Минфина

В среду российский рубль просел к доллару и евро, корректируя свой предыдущий двухдневный рост. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,86 руб., что на 37 коп. выше закрытия вторника. Евро торговался по 70,74, подорожав за сутки на 43 коп.

По мнению большинства экспертов, рубль накануне падал к основным резервным мировым валютам на фоне снижение спроса на ОФЗ в рамках аукциона российского Минфина, а также на дешевеющей нефти.

Покупатели ОФЗ в среду принесли на размещение лишь 23,6 млрд рублей. Настолько низкого спроса Минфин не фиксировал с марта. По сравнению с предыдущей неделей он упал вдвое, по сравнению с аукционом 23 октября - вчетверо, а если сравнивать с рекордными значениями весны - почти в 10 раз.

Как подчеркнул Богдан Зварич из Промсвязьбанка, вечернего роста цен на «чёрное золото» не хватило, чтобы сломать негативное влияние на рубль, в результате чего рубль в рамках вчерашней сессии понёс потери.

«Ближайшим сопротивлением росту американской валюты выступает уровень 64 руб. Для его пробоя «быкам» может понадобиться существенный повод», – резюмировал эксперт.

По словам Татьяны Евдокимовой из Нордеа банка, вчера почти весь день нефтяные котировки корректировались вниз на фоне данных по запасам «чёрного золота» от API. Кроме того, в среду ОПЕК снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в ближайшие годы. Таким образом, как считает аналитик, отраслевая статистика снова ограничивает оптимизм участников нефтяного рынка и оказывает давление на нефтяные цены.

«А низкие цены на нефть в свою очередь оказывает негативное влияние на курс рубль, который может продолжить своё снижение, как к доллару, так и к евро», – предположила Евдокимова.

Между тем Дмитрий Гурковский из RoboForex считает, что перспективы у рубля хорошие. Несмотря на вчерашние потери, по его мнению, нацвалюту поддержат благоприятные внешние фактора, в частности, возможное подписание первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

«Поэтому краткосрочно, доллар по отношению к рублю может оставаться в пределах 63,50-64,20 руб., что вполне адекватно для текущих условий. Для пары евро-рубль оптимальным выглядит диапазон 70,25−71,30 руб.», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что в перспективе ближайших сессий рублю не удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению.

«Ему не позволят это сделать факторы сезонности, которые выступают в пользу рублёвой слабости. Поэтому мой прогноз: сегодня курс доллара будет торговаться в коридоре 63,7-64,4 руб.», – уверен эксперт.

Напомним, ещё накануне почти все наши эксперты были уверены, что в отсутствие существенных макроэкономических данных именно цены на нефть могут удержать нацвалюту на вполне комфортных уровнях, а при их падении - обрушится и рубль. Так в итоге, пока и происходит.