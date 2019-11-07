Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль посыпался на фоне худшего с марта аукциона Минфина

Москва, 07.11.2019
  • Курс доллара: рубль посыпался на фоне худшего с марта аукциона Минфина

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду российский рубль просел к доллару и евро, корректируя свой предыдущий двухдневный рост. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,86 руб., что на 37 коп. выше закрытия вторника. Евро торговался по 70,74, подорожав за сутки на 43 коп.

По мнению большинства экспертов, рубль накануне падал к основным резервным мировым валютам на фоне снижение спроса на ОФЗ в рамках аукциона российского Минфина, а также на дешевеющей нефти.

Покупатели ОФЗ в среду принесли на размещение лишь 23,6 млрд рублей. Настолько низкого спроса Минфин не фиксировал с марта. По сравнению с предыдущей неделей он упал вдвое, по сравнению с аукционом 23 октября - вчетверо, а если сравнивать с рекордными значениями весны - почти в 10 раз.

Как подчеркнул Богдан Зварич из Промсвязьбанка, вечернего роста цен на «чёрное золото» не хватило, чтобы сломать негативное влияние на рубль, в результате чего рубль в рамках вчерашней сессии понёс потери.

«Ближайшим сопротивлением росту американской валюты выступает уровень 64 руб. Для его пробоя «быкам» может понадобиться существенный повод», – резюмировал эксперт.

По словам Татьяны Евдокимовой из Нордеа банка, вчера почти весь день нефтяные котировки корректировались вниз на фоне данных по запасам «чёрного золота» от API. Кроме того, в среду ОПЕК снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в ближайшие годы. Таким образом, как считает аналитик, отраслевая статистика снова ограничивает оптимизм участников нефтяного рынка и оказывает давление на нефтяные цены.

«А низкие цены на нефть в свою очередь оказывает негативное влияние на курс рубль, который может продолжить своё снижение, как к доллару, так и к евро», – предположила Евдокимова.

Между тем Дмитрий Гурковский из RoboForex считает, что перспективы у рубля хорошие. Несмотря на вчерашние потери, по его мнению, нацвалюту поддержат благоприятные внешние фактора, в частности, возможное подписание первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

«Поэтому краткосрочно, доллар по отношению к рублю может оставаться в пределах 63,50-64,20 руб., что вполне адекватно для текущих условий. Для пары евро-рубль оптимальным выглядит диапазон 70,25−71,30 руб.», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что в перспективе ближайших сессий рублю не удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению.

«Ему не позволят это сделать факторы сезонности, которые выступают в пользу рублёвой слабости. Поэтому мой прогноз: сегодня курс доллара будет торговаться в коридоре 63,7-64,4 руб.», – уверен эксперт.

Напомним, ещё накануне почти все наши эксперты были уверены, что в отсутствие существенных макроэкономических данных именно цены на нефть могут удержать нацвалюту на вполне комфортных уровнях, а при их падении - обрушится и рубль. Так в итоге, пока и происходит.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    Приглашаем на ежегодный праздник группы Крематорий

    Отметим день рождения группы и Армена Григоряна большим праздничным концертом 23 ноября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Водопровод преткновения
      Крупнейшая за десятилетие сделка на энергетическом рынка Европы — поглощение немецкой Uniper финской Fortum — застопорилась из-за водоканала в Сургуте
    2. Бразилию пригласили в ОПЕК
      Эр-Рияд объявил набор в нефтяной картель, в котором он является неофициальным лидером
    3. Китай запустил национальную сеть 5G. И это плохая новость для Apple
      В Китае начала работать сеть 5G, в этом направлении компания из Купертино безнадежно отстает от Huawei, считают аналитики Barron’s
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама