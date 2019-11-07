Марта Луиза, дочь Короля Харальда V и Королевы Сони Норвежской примет участие в Форуме Устойчивого Развития в Москве

Марта Луиза получила всемирную известность благодаря своей благотворительной и общественной деятельности. Миссия, которую возлагает на себя принцесса, соответствует одной из 17 основных Целей устойчивого развития — обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию.

В настоящее время форумы устойчивого развития — это общемировой тренд, затрагивающий ключевые глобальные проблемы человечества. Совсем недавно лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Сочи пригласил Президента России Владимира Путина посетить форум по устойчивому развитию в Асуане в декабре этого года.

Программа московского Форума предусматривает 16 панельных дискуссий, посвященных одной или нескольким взаимосвязанным Целям устойчивого развития. Итоги Форума будут подведены на пленарном заседание, с участием международных экспертов.

Идею проведения Форума поддержали: Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин, советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Р.С.-Х. Эдельгериев, Министр экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкин, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев и другие.

Ранее сообщалось, что свое участие в Форуме также подтвердил и представитель старейшей финансовой династии США Майкл Чарльз Рокфеллер, который выступит на другой площадке Форума, посвященной теме Сохранения биоразнообразия и устойчивого управления экосистемами.

Дата проведения Форума: 25 ноября 2019 года

Место проведения Форума: Москва, Конгресс-парк Radisson Collection

Официальный сайт Форума и регистрация участников:

https://общеебудущее.рф