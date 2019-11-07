Минстрой предлагает ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Минстрой России предлагает создать для аварийных домов, чей износ составляет более 70%, специальную подпрограмму капремонта, пишет РБК.

В программу войдут дома, которые не получили статус аварийных, а для поддержания их безопасности требуются средства на необходимые работы.

Минстрой предлагает оплачивать данный ремонт за счет взносов жильцов. При этом региональные и муниципальные власти могут софинансировать данный ремонт, рассказали в Минстрое.

Уточняется, что подпрограммы капремонта попадает под законопроект, который формирует новые механизмы расселения аварийного жилья. Понятие «ветхое жилье» в документе упоминаться не будет.

Госдума предполагает рассмотреть инициативу Минстроя сегодня, 7 ноября.