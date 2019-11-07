Названа наиболее закредитованная группа россиян

Специалисты холдинга «Ромир» в ходе социологического исследования выявили наиболее закредитованную группу россиян. При этом для анализа полученных результатов, все опрошенные были разделены на группы в зависимости от дохода: низкодоходный, средне- и высокодоходный сегменты, передаёт РИА Новости.

В итоге, самыми закредитованными оказались россияне со средним доходом. В этой группе 89% опрошенных регулярно пользуются кредитными картами. Ещё 22% граждан этой же группы имеют автокредиты, а 20% – потребительские кредиты на неотложные нужды.

Любопытно, что ипотечный кредит больше всего берут россияне, входящие группу с низкими доходами – 7,9% участников опроса. Среди граждан со средними доходами жильё в ипотеку приобрели 5,1% респондентов; с высокими доходами – 4,6% россиян.

Ранее сообщалось, что в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) рассказали, чем опасны микрозаймы.

Согласно исследованию, которое провели специалисты ведомства, в числе основных опасностей рынка микрозаймов являются снижение процента положительных решений о выдаче микрозайма организациями, включенными в государственный реестр, а также повышение числа обращений к МФО, находящимся в тени.