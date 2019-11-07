Поставлен рекорд десятилетия по неисполнению бюджета

Непохвальная рачительность

Коллегия Счетной палаты сочла уровень исполнения расходов бюджета РФ в январе-сентябре 2019 года стала самым низким с 2010 года. Это главная мысль опубликованного палатой оперативного доклада о бюджетных расходах за 9 месяцев.

За 3 квартала правительство потратило на исполнение своих обязательств перед бюджетополучателями лишь 62,9% «показателя сводной росписи» (при нормальном уровне, как легко догадаться, в 75%). Наинизший отмечен по таким, непохожим друг на друга разделам, как «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Общегосударственные вопросы», «Культура, кинематография», «Национальная экономика», «Физическая культура и спорт». Счетная палата опасается, что бюджет вообще не будет исполнен полностью.

Неготовность и, соответственно, недофинансирование нацпроектов тут не при чем. На них, вместе с комплексный планом развития инфраструктуры, потрачено вообще всего 52,1%. То есть, один квартал года, можно считать, из расходов выпал. А по трем нацпроектам и комплексному плану как таковому показатель оказался даже ниже 40%.

При этом расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% (!) от показателя сводной росписи. По шести из 72 федеральных проектов расходы не осуществлялись. Пять главных распорядителей бюджетных средств (Минкомсвязь, Ростуризм, ФАДН, Росавиация, ГК «Роскосмос») исполнили расходы на уровне менее 40%.

Не смертельно

Да, показатель исполнения расходов федерального бюджета самый низкий за последние 9 лет, говорит генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Но если посмотреть на результаты предыдущих годов, то расхождение в 2-8% не является столь высокой разницей, чтобы делать выводы, что расходы выполняются с серьезными нарушениями,

Одной из самых заметных причин медленного исполнения бюджета эксперт считает то, что по тем направлениям, где наблюдается основная просадка, целевые траты приходятся как раз на четвертый квартал. То есть, за эти последние три месяца ситуация должна измениться. С другой стороны если ответственные государственные органы не успеют реализовать цели – то риски неисполнения расходов увеличиваются. Предыдущий план по расходам в 2018 году на четвертый квартал в размере 6,1 трлн рублей так и не был выполнен, отмечает он.

В целом, признает Евгений Вальтер, конечно, эти деньги останутся в резервах и будут перенесены на нужды государства в будущем году, однако такой пробел в текущем исполнении бюджета повышает риски неисполнения целей нацпроектов к обозначенному дедлайну.

Кислород поступает с запозданием

Плохое исполнение бюджета в 2019 году весьма относительно по сравнению с прошлыми годами, соглашается руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. В абсолютных суммах за три квартала израсходовано на 5% больше бюджетных денег, чем в том же периоде 2018 года, по отчету Минфина. А отставание в проценте выполнения связано вот с чем. В 2019 году план по расходам увеличился сразу на 15% по отношению к 2018 году. Дело, прежде всего, в масштабных нацпроектах, старт которых был намечен на 2019 года.

Огромные выделяемые на национальные проекты деньги, реально собранные, в том числе и за счёт повышения НДС в 2019 году, поступают в экономику с опозданием, констатирует аналитик. Причины – прежде всего в проволочках по подготовке и бюрократическим согласованиям документации по конкретным расходам на инвестиции. Система исполнения «решений и разрешений» не может вовремя «переварить» возросший объём необходимых бумаг. Необходимо время для проведения масштабных процедур по конкурсам, определения подрядчиков, заключения дополнительных госконтрактов, обоснования и согласования выделяемых сумм определённым пользователям и пр.

Крутится, но не едет

На текущей деятельности большинства бюджетополучателей это отражается не сильнее, чем в прошлые годы. Но задержка происходит в намеченном развитии, и без того вызывающем много вопросов по результативности и выполнимости нацпроектов. Вероятно, предполагает Марк Гойхман, в четвертом квартале освоение средств ускорится, но до конца года полностью отставание от плана компенсировано не будет – слишком оно велико. Невыплаченные средства пойдут в следующем году. Постепенно задержка будет преодолеваться, поскольку первоначально необходимые процедуры завершаются. Всё происходит по известной поговорке: «медленно запрягает – быстро ездит».

Ну а пока выполняется и другая поговорка: «нет худа без добра», указывает аналитик. Дополнительный приход средств в бюджет и медленный их расход создают огромный профицит бюджета. Если по закону он утверждён в 1,7% ВВП на 2019 год, то за три квартала по факту он составил 2,8% прогнозного годового ВВП. Раньше «головной болью» Минфина постоянно была нехватка средств, теперь – их избыток.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев Lehtikuva/ТАСС Автор: Hans Paul

Но это позволяет локально иметь меньшую зависимость, например, от заимствований, считает Марк Гойхман. Вероятной, еще одной неявной причиной задержки и одновременно ее следствием выступает возможность «прокрутки» временно незадействованных средств на счетах федерального бюджета, на которых они пока находятся до распределения конкретным бюджетополучателям, заключает он.

Привычно думать, что экономия, это хорошо. Но, чтобы вот так буквально выполнять брежневский лозунг «экономика должна быть экономной», собрав деньги из карманов народа и бизнеса (повышенный НДС и проч.) и не отдавая теперь положенного, такого страна не ожидала. Может быть, и правда наступил вновь застой, как приходится слышать? Хотя слышатся еще и разговоры на темы экономического роста.