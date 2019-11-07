Прогноз погоды на выходные: синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, погода продолжит удивлять своим непостоянством жителей российских регионов – на большей части Русской равнины ожидаются климатические качели, которые будут сопровождаться температурными перепадами, выпадением осадков, усилением ветра, а где-то – очередным аномальным потеплением.

Погода в Приморье на выходные

По прогнозу синоптиков, в Приморском крае, где ещё в начале этой недели был высокий температурный фон, когда на солнце воздух прогревался до плюс 9-11, уже к выходным станет существенно прохладнее. Так, в Уссурийские в ночь на субботу столбики термометров опустятся до нуля градусов. Днём 9 ноября, вновь выглянет солнце, но чувствительного потепления не будет – плюс 2-4. Зато в воскресенье при пасмурной погоде и дожде температура вновь повысится до значений больше характерных для середины сентября, чем для начала конца первой декады последнего месяца календарной осени – метеорологи обещают плюс 8-10.

Похожая климатическая ситуация в Находке и Владивостоке. Здесь также в ночь на субботу холодный атмосферный фронт принесёт в регион понижение температуры – по прогнозу синоптиков, может подморозить до минус 1-2. В дневные часы даже несмотря на яркое солнце – холодно (плюс 2-3). При этом, как предупреждают метеорологи, к вечеру первого выходного дня этой недели поднимется сильный ветер. К утру воскресенья, 10 ноября он нагонит кучевые облака, пойдёт дождь, местами сильный, но температурный фон повысится до плюс 5-7. Такая погода продержится в Приморье до середины недели, а уже с четверга регион накроют снегопады и морозы.

Погода на ближайшие дни в Центральном федеральном округе. Прогноз синоптиков

В большинстве регионов Центрального федерального округа в ближайшие дни ожидаются температурные качели. Так, в Тамбовской области в начале недели было плюс 5, вчера – плюс 15, сегодня – плюс 13, завтра похолодает до плюс 5-7. При этом будет очень пасмурно и пойдёт дождь.

В ночь на субботу, 9 ноября погодные градусники покажут всего плюс 1-2. В дневные часы сохранится прохладная погода, осадков не ожидается, но как обещают синоптики, воздух прогреется всего до 2-4 градусов выше нуля. В воскресенье, 10 ноября при пасмурной погоде вновь существенно потеплеет – по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 8-9.

Примерно также будет развиваться погодная ситуация в ближайшие дни в Воронежской, Курской, Костромской и Орловской областях. Здесь везде на смену тёплым воздушным массам придут холодные, которые, к воскресенью поглотит тёплый, влажный атмосферный фронт. При этом векторная диаграмма, направленная в сторону центра Русской равнины, приведёт к тому, что со следующей недели в Европейской части страны начнётся очередное похолодание, которое сохраниться уже до конца месяца.

Прогноз погоды в СПб и Ленинградской области до конца недели

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, также не обойдётся без температурных колебаний. В частности, сегодня в городе на Неве было морозно, очень пасмурно, но без осадков. Днём на пике похолодания воздух остывал до минус 5, а при шквалистом восточном ветре такие показатели ощущались, минимум как минус 9.

Утром 8 ноября ещё будет холодно – минус 2-4 (по ощущениям минус 8), но уже в дневные часы в Северной столице и Ленинградской области выпадет снег, а столбики термометров поднимутся до плюс 2-3 (по ощущениям около нуля). В субботу, 9 ноября синоптики обещают кратковременные осадки и повышение температурного фона до плюс 4-5. Ещё теплее станет в воскресенье – плюс 5-6. Однако дожди средней интенсивности будут идти почти весь день. Кроме того, ожидается довольно сильный ветер – в черте города его порывы будут достигать 13-14 метров в секунду, по области – до 16-18 м/с.

Погода в Москве на выходные. Прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, в предстоящие выходные в Москву вернётся аномальное тепло. При этом пока в российской столице очень пасмурно и некомфортно. В пятницу, 8 ноября метеорологи обещают днём всего плюс 2-4, осадки, которые местами будут сильными и сопровождаться порывами ветра до 12-13 метров в секунду.

Уже в ночь на субботу, 9 ноября, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, произойдёт очередное изменение циркуляции движения воздушных масс. Это будет происходить на фоне повышенного атмосферного давления, которое днём 9 ноября достигнет своих пиковых показателей – 758-760 мм ртутного столба. Поэтому, как обещают синоптики, существенных осадков в первый выходной этой недели не ожидается.

В воскресенье, 10 ноября при переменной облачности, по прогнозу Гидрометцентра, дневной температурный фон может подняться до плюс 11, что сразу на 7 градусов выше климатической нормы для конца первой декады ноября. Такая погода сохранится в регионе до понедельника, а уже начиная с 12 ноября в столичный регион вернётся осенняя климатическая обстановка, которая до конца месяца будет лишь только ухудшаться.