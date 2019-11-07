Прогноз погоды: учёные предупредили о чрезвычайной климатической ситуации

Почти 11 тыс. климатологов, представляющих более 150 стран мира, подписали открытое письмо, в котором призвали ООН, а также власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.

Как отмечается в этом послании, которое опубликовано в журнал BioScience, политики на протяжении последних 40 лет продолжают регулярно вести переговоры по проблеме ухудшения климатической обстановке на планете. Однако, несмотря на это, выбросы в атмосферу продолжают расти без каких-либо ограничений.

При это, по словам учёных-климатологов, все их попытки остановить глобальное потепление провалились.

«Температуры буквально с каждым днём растут, как на суше, так и в водах океана. Кроме того, увеличивается его закисленность, из-за чего растёт частота экстремальных погодных явлений», – подчёркивается в письме.

Чтобы всё это остановить, климатологи призывают срочно предпринять хотя бы какие-то меры. Если же если рост температур не удастся сдержать до конца века на отметке в 1,5 градуса Цельсия, то, как убеждены климатологи, глобальное потепление радикально изменит облик планеты.

В декабре 2015 года для предотвращения подобного сценария все страны подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы. Эти меры, как надеются дипломаты, помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в полтора-два градуса Цельсия.

В этой связи учёные-климатологи, среди которых и представители России, проанализировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что полная реализация Парижских соглашений, а также других глобальных мер по борьбе с изменением климата будет невозможной без введения климатического чрезвычайного положения.

В частности, авторы предлагают сосредоточить усилия на борьбе с короткоживущими парниковыми газами; значительно уменьшить объём выбросов парниковых газов, связанных с производством мяса; как можно быстрее найти подходы, которые смогли бы ограничить или остановить рост численности населения Земли, а также понять, как без вреда для атмосферы перерабатывать пищевые отходы.

Чтобы реализовать все эти меры человечеству необходимо полностью и очень быстро изменить свой стиль жизни, в том числе отказаться от того, каким образом сейчас достигается экономический рост и повышение уровня благосостояния. Авторы письма при этом пояснили, что ими подготовлены пакеты со специальными рекомендациями.

«Если политики и страны-участницы ООН прислушаются к нам, а также к призывам гражданских активистов, которые участились в последние годы, то они объявят климатическое чрезвычайное положение и спасут планету от катастрофы», – резюмируют учёные-климатологи.

Ранее российский терапевт Виктор Лившин рассказал журналистам, что глобальное потепление, из-за которого в России всё чаще наблюдают аномальные температурные показатели, очень сильно влияют на человеческий наш организм. Первыми, по его словам, на это реагируют сосуды – изменяется кровоток и артериальное давление. Из-за этого даже вполне здоровый молодой человек может чувствовать себя дискомфортно.

У граждан со слабым иммунитетом, пожилых людей, а также тех, кто страдает недугами, связанными с сердечно-сосудистой системой появляются головные в боли, неприятные ощущения в области грудной клетки, тяжесть в ногах и сильная слабость. Также регулярные температурные качели, приводят к изменению в зрении.

В свою очередь профессор Гидрометеорологического университета Сергей Смышляев убеждён, что глобальное потепление климата приводит к изменению практических всех процессов в природе. По его мнению, это приводи к тому, что постоянно меняющиеся потоки воздуха, приносят с собой явления, не свойственные той или иной части планеты.