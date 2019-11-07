Пресс-служба российского президента сообщает, что Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, пишет агентство РИА «Новости».

Уточняется, что протяженность границы составляет 7,5 тысячи километров, а работы по установке пограничных знаков выполнены на 86,7%. Также сообщается, что президент России Владимир Путин намерен обсудить тему границы с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Ожидается, что на мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Также будет подписан ряд документов межправительственного, регионального и коммерческого уровня.