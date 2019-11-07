Россия получила секретную ракету Израиля

Сирийские военные передали России секретную противоракету Израиля, сообщает китайское издание Sina. СМИ сообщает, что ракета упала на сирийскую территорию после неудачного пуска.

Издание сообщает, Израиль запустил в общей сложности две ракеты, из которых только одна достигла цели, а вторая упала на сирийской территории.

В материале говорится, что «сирийские военные вывезли ракету с места крушения и доставили ее на сирийско-российскую военную базу». После этого ракета была доставлена в Москву.

Уточняется, что израильская ракета используется в системе противоракетной обороны «Праща Давида», по возможностям сопоставимой с российской зенитной ракетной системой C-400.