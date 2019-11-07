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Главные покупатели российских акций оказались западными

Москва, 07.11.2019
Американские инвесторы восстанавливают российский рынок.
#Иностранцы инвестируют в Россию
#Рынок акций
#Инвестиции
#Инвестиционный климат
#Экономика
  • Главные покупатели российских акций оказались западными

Ведомости/ТАСС Автор: Максим Стулов

Главными покупателями акций российских компаний являются инвесторы из США, Великобритании и севера Европы. Именно они позволяют российскому рынку ценных бумаг бить в этом году один рекорд за другим.

Неожиданные результаты принесло исследование Investor Update, проведенное аналитиками журнала IR Magazine с помощью Московской Биржи. Оказывается, за первые шесть месяцев текущего года американские инвестиционные фонды существенно увеличили свою долю на российском рынке ценных бумаг. Сейчас на долю инвесторов из США приходится 54% всех иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг в России. Тенденцию роста активно поддержали в последние месяцы и инвесторы из Великобритании и скандинавских стран.

Рост иностранных инвестиций привел к росту индекса Московской Биржи, (MOEX), составленному из акций крупнейших российских компаний, на 15% и установлению нескольких рекордов.

По состоянию на 30 июня стоимость акций российских компаний, принадлежащих американским институциональным инвесторам, составляла 43,9 млрд долларов. Для сравнения: в конце прошлого года этот показатель был значительно ниже – 35,3 млрд долларов. Инвестиции британских и скандинавских финансовых организаций за первые полгода 2019 г. выросли до 16,5 и 8,1 млрд долларов соответственно.

Авторы исследования подчеркивают, что в целом рост рынка обеспечивали инвесторы для роста при помощи индексных инвесторов. Они соглашаются с тем, что на первом этапе санкции США и ЕС снизили объем иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг России, но после того, как ситуация в стране начала улучшаться, деньги быстро вернулись. Так, в 2014 году иностранные инвесторы снизили долю акций российских компаний в своих портфелях на 50%, а в 2015 – еще на 7%. Но уже в следующем, 2016 году, когда ситуация начала заметно улучшаться, иностранные инвесторы быстро вернулись в Россию. В 2016 году доля иностранных инвестиций выросла на 66%, а в 2017 – еще на 11.

Новая волна санкций в 2018 году, вызванная якобы имевшими место вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году и отравлением Скрипалей в Солсбери, вновь спровоцировали всплеск продаж иностранными инвесторами акций российских компаний примерно на 10 млрд долларов. Но и эта тенденция оказалась недолгой. В этом году инвесторы из-за границы вернулись в Россию, еще раз доказав скоротечность более-менее эффективного действия санкций на инвестиционную обстановку в России.

Самые крупные иностранные инвесторы в России из США, Великобритании и Скандинавии. После 2011 года, года первого исследования Investor Update, на их долю пришлись три четверти (74%) всех иностранных инвестиций в России. Сейчас их доля выросла еще больше и составляет, на данный момент, примерно около 84% всех институциональных инвестиций в РФ.

Специалисты отмечают, что одним из главных показателей восстановления рынка инвестиций в России является тот факт, что иностранные инвесторы вкладывают деньги в длинный список российских компаний, а не только в «Газпром», «Лукойл» или, скажем, «Роснефть».

По мнению Майкла Чоджнаки, исполнительного директора платформы Closir, специализирующейся на компаниях на развивающихся рынках, имеется как минимум три причины такого роста российского рынка ценных бумаг. Во-первых, ему существенно способствует рост цен на сырье в этом году, поскольку многие российские компании в индексе связаны с добычей и продажей сырья. Во-вторых, в России очень высокие, по сравнению с другими развивающимися странами, дивиденды. И наконец, в-третьих, согласно общераспространенному мнению в России улучшилось корпоративное управление.

Чоджнаки также отмечает, что санкции продолжают оказывать негативное воздействие на российский рынок. Они частично объясняют низкие оценки стоимости российских компаний. Так, коэффициент P/E (цена к прибыли), являющийся главным показателем прибыльности для инвесторов, в России почти в 2,5 раза ниже, чем среднем для развивающихся рынков: 6,2 и 14,5 соответственно.

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