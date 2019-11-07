Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в домах-новостройках по программе субсидирования с застройщиками. Согласно информации банка, для ипотечных кредитов сроком до 7 лет скидка на процентные ставки увеличена на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п. Для кредитов сроком от 12 до 30 лет – 1 п.п.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках этой программы для зарплатных клиентов банка - 7,1%. При ипотеки на срок от 7 до 12 лет также доступна скидка в 1,5 п.п.

По мнению главы «ДомКлиК» Николая Васева, сегодняшнее решение Сбербанка выгодно всем участникам рынка недвижимости.

«Застройщикам этой очень выгодно с точки зрения привлечения покупателей, а покупателям – для оформления ипотеки по сниженной ставке», – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале октября этого года Сбербанк снизил ставки на покупку новостроек и готового жилья на 0,3%, а рефинансирование ипотеки других банков — на 0,6%.