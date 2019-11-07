Ставки по вкладам снова упали

Крупнейшая российская кредитная организация Сбербанк снизила ставки по рублевым вкладам. При этом, пишет «Российская газета», падение ставок происходит не только в Сбербанке. Как следует из материалов ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках России по объему депозитов физлиц достигла 6,36% годовых. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

По «сберовскому» депозиту «Сохраняй» максимальный доход теперь составит 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.

Наивысшей ставкой были 5,75% по акционному вкладу «Онлайн Плюс», но с 31 октября прием вкладов на него прекращен.

С начала года это уже не первое снижение ставок по рублевым вкладам, которое произошло вслед за снижением ключевой ставки Центробанком, напоминает вице-президент РФИ банка Елена Чижевская. А с начала ноября 2019 года – уже второе снижение. В динамике ставка по рублевым депозитам физлиц составляла: 6,8% в марте, 6,27% — в сентябре. Сейчас максимальный доход по рублевому депозиту составляет 4,65% (против 4,91% ранее). Средняя максимальная ставка в десятке крупнейших банков в стране (по объему депозитов физических лиц) снизилась на 0,12% и составила 6,36%.

Снижение ставки по рублевым вкладам зафиксировано практически у всех крупнейших банков, указывает Елена Чижевская. Понятно, говорит эксперт, что на этом фоне рублевые депозиты будут терять привлекательность у населения, впрочем, этот факт банки не слишком беспокоит, так как проблем с ликвидностью они не испытывают. Альтернативами для вложений станут облигации федерального займа (с доходностью от 6,5% до 7,35%), паевые инвестиционные фонды, покупка ценных бумаг через индивидуальные инвестиционные счета. Что касается снижения ставок по рублевым вкладам, то она до конца года, очевидно, продолжится.

Снижение доходности вкладов - логичная реакция банков на действия ЦБ, добавляет заместитель директора «Казначейство» РГС Банка Владимир Волков, драматических последствий для вкладчиков мы не увидим, уверен он. Поскольку потрясений в ближайшей перспективе не предвидится, и ставки в рублях по-прежнему высоки относительно ставок по вкладам в иностранной валюте, то вкладчикам остается лишь привыкнуть к новым реалиям, продиктованным фундаментальными факторами в экономике, заключает эксперт.