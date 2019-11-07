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Удаление негативной информации. Почему с автором легче договориться, чем судиться

Москва, 07.11.2019
#PressRelease

Юридическое удаление информации глазами специалистов по ремувингу. Они помогают избавиться от негатива легально, без рисков и обращений в суд.

Когда речь заходит о защите репутации, решение вопроса через суд напрашивается само собой. Мы правы, значит, получим положительное решение и без проблем удалим негативную информацию. На деле всё гораздо сложнее, и дело не всегда в несовершенстве законов.

К нам, в агентство «Репутация.Москва», часто обращаются после разбирательств в суде. У всех одинаковые проблемы: потратили деньги и время, а решить проблему не получилось. Этого не гарантирует даже выигранный суд. Разберёмся, почему так происходит.

Удаление негативной информации — в поле человеческих отношений

Опытный юрист предложит решить вопрос в досудебном порядке. Как минимум отправить претензию автору негатива. Если пойдёт на контакт — хорошо, нет — ничего страшного. Всё равно собирались судиться. В этом кроется заблуждение, которое подрывает положительный исход дела.

Уместнее всего сравнить ситуацию с бытовым спором. Допустим, соседи когда-то что-то не поделили и обиделись друг на друга. Они могут пойти в суд. В этом случае одна сторона заручится правовой поддержкой, ведь суд признает её правоту. Другая станет виноватой. Если смотреть отстранённо, то конфликт разрешён. Стоит копнуть поглубже, и окажется, что обида только усилится, а о возможности добрососедства лучше молчать.

Оптимальным способом решения вопроса остаётся простой человеческий диалог. Можно назвать это медиацией. Нужно сесть за стол и решить, как договориться, чтобы никто не ушёл обиженным. Примерно этим мы и занимаемся.

Мы смотрим на интернет как на сообщество со своими правилами и восприятием. Там такие же люди, поэтому с ними можно и нужно договариваться. Мы не воюем с авторами негатива и не обращаемся к хакерам. В большинстве случаев одного диалога достаточно, чтобы негативщик самостоятельно удалил пост.

Обращение в суд говорит: «Поздно мириться, нам не интересна ваша мотивация, и мы не хотим вас слушать». С этой позиции противодействие автора становится закономерным.

Субъективное мнение

Чаще всего удаление негативной информации через суд основывается на ГК РФ ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Последний раз Верховный Суд РФ выпускал обзор практики рассмотрения судами подобных дел в 2016 году. Судам напомнили, что необходимо разграничивать субъективное суждение и утверждение, которое можно проверить. Поэтому в делах по защите чести и достоинства участвуют эксперты-лингвисты.

Практика показала: роль лингвистов не до конца понимают. Центр экспертиз при институте судебных экспертиз и криминалистики приводит такой пример. В суде поставили вопрос: «Имеется ли в приведённом тексте сознательная направленность автора на унижение чести и достоинства X и опорочение его деловой репутации?» В ответ эксперт развёл руками, ведь вопрос находится вне его компетенции.

На самом деле лингвист может установить, имеется ли в тексте утверждение. Если да, то его можно проверить. Однако соответствие действительности устанавливается в процессе судебного разбирательства. Эксперт в этом не участвует.

Значит, удалить негативную информацию получится, если доказать её несоответствие действительности. Экспертиза выступает «входным билетом» и не более. Судебное разбирательство усложняется, если речь идёт об удалении отзывов или небольших постов. Их просто отсеют на уровне экспертизы, ведь нельзя проверить степень готовности блюда, особенно съеденного два месяца назад.

Законодатели правят методы, но не суть закона

За последние три года законодатели приняли несколько мер, которые должны были упростить борьбу за доброе имя. Стремление отличное, но что мы получили?

1. При положительном исходе дела суд отправит решение приставам. Они предложат сайтам, содержащим порочащую информацию, добровольно ее убрать. Если те откажутся, приставы подключат Роскомнадзор.

Раньше суд работал напрямую с Роскомнадзором. По мнению законодателей, подключение приставов должно усилить исполнимость решений суда.

Новшество действует с апреля 2019 года, поэтому оценивать его эффективность рано. Настораживает одно: год назад в Счётной палате заявляли, что нагрузка на пристава-исполнителя в 18 раз выше нормы. Хватит ли у них времени заниматься ещё и защитой чести и достоинства?

2. Наказание за публикацию порочащей информации ужесточили. Так, гражданин получит до 20 тыс. рублей штрафа, а организация — до 200 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит административным арестом или исправительными работами. При этом «злостное неисполнение» может привести к уголовному делу. Правда, в какие сроки начинается «злостное неисполнение», законодатель не уточнил.

Кажется, что принятые меры должны сделать клевету рискованным занятием. Порочащую информацию всё равно удалят, даже без участия её автора. Однако материал сначала придётся признать таковым. Почему это сложнее, чем кажется, мы описали в предыдущем блоке.

Главная проблема — ссылочное удаление. При подаче иска в суд указывается ссылка (или ссылки) на, возможно, порочащую информацию. Тот же материал, опубликованный на другом сайте, с точки зрения закона не имеет никакого отношения к первоначальному тексту. Соответственно, после решение об удалении негативной информации автор может повторно опубликовать материал, и судиться придётся заново.

Неочевидные риски

При обращении в суд человеку или компании лучше помнить о побочных рисках:

1. Огласка. Тот самый «Эффект Стрейзанд». Чтобы убедиться в его правдивости, достаточно вбить в Google «защита чести и достоинства» и посмотреть, какие новости предложит поисковик.

2. Долго и дорого. Лучше запастись терпением, ведь судебное разбирательство длится от полугода. Это с условием работы опытного юриста. Также заявитель оплачивает услуги эксперта-лингвиста, нотариально заверяет скриншоты (без этого их просто не примут) и посещает заседания.

3. Компенсации почти нет. В подобных делах часто рассчитывают покрыть часть убытков за счёт выплаты компенсации. К сожалению, лучше на это не рассчитывать. Точнее, получить компенсацию реально, но затраченные усилия несоизмеримо высоки по отношению к результату.

Для начала придётся доказать суду связь между негативным отзывом и убытками. В случае успеха можно рассчитывать на 50-80 тыс. рублей. Суммы хватит, чтобы частично оплатить услуги адвоката. По крайней мере, такая практика в Москве.

Мы не говорим, что удаление негативной информации в суде не работает, ведь это было бы неправдой. Наша задача — предупредить о рисках, о которых не всегда рассказывают юристы. Рады, если материал повысит вашу грамотность или поможет разобраться в сложной ситуации.

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