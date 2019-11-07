Украина и ЕС обсудят в декабре обновление соглашения об ассоциации

Тарас Качка – заместитель министра развития экономики, торговли и хозяйства «самостийной» – рассказал, когда Киев и Брюссель проведут консультации по обновлению и модернизации соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. По его словам, произойдёт это 19-20 декабря в столице Бельгии, передаёт «Европейская газета».

При этом Качка пояснил, что состоится заседание торгового комитета, в рамках которого будет проведён анализ нынешней ситуации в условиях торговли Украины со странами ЕС.

«По его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения об ассоциации с Евросоюзом», – резюмировал торговый представитель Украины.