Украина предъявила США претензии из-за Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне направило обращение в издание США The New York Times, в котором призывает исправить карту Украины, опубликованную в СМИ без Крыма.

Уточняется, что дипломаты обратились к редактору издания с требованием перестать «играть на руку России и не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины». Информация публикуется на странице посольства в Facebook.

Ранее американское издание опубликовало статью о планах олигарха украинского происхождения Игоря Коломойского спонсировать строительство нового курорта в горах. В качестве иллюстрации была размещена карта Украины, на которой обозначалась только континентальная часть Украины.