В Госдуме рассказали, сколько потеряли страны ЕС от антироссийских санкций

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, сколько денег государства, входящие в Евросоюз, потеряли из-за санкций, введённых против нашей страны. По словам спикера Госдумы, это не менее 100 млрд долл., передаёт РИА Новости.

В ходе конференции «Словацкое национальное восстание и современность», Володин также пояснил, что ограничительные меры, которые придумали в Брюсселе, должны были ударить по России.

«Следуют признать, они нам создали сложности, из-за чего в 2015-2016 годах российская экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация, – подчеркнул политик. – Но уже в 2017 году мы стали выходить из трудной ситуации, и на протяжении последних 2-х лет наша экономика пошла в рост».

Как считает Володин, нынешний рост экономики РФ происходит благодаря тому, что Россия смогла переориентироваться и сформировала для себя новые рынки.

«Если же говорить о странах ЕС, от этих санкций они сами очень сильно страдают», – резюмировал председатель Госдумы, добавив, что только по приблизительным подсчётам потери стран Евросоюза составляют уже около 100 млрд долл.