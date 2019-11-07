В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Доктор военных наук Константин Сивков – заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике – рассказал о способе, который позволит быстро и эффективно нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту.

По его словам, если ударить по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, расположенной в штате Вирджиния, то одним ударом будет уничтожен весь американский флот авианосцев. При этом он пояснил, что эта верфь – единственная в США, где можно строить и ремонтировать корабли такого класса, пишет газета «Известия».

«Всего на этой верфи есть три стапеля, которые способны принять такие корабли. Два из них – используются для ремонта, ещё один – для постройки. Если, не дай бог, произойдёт военный конфликт, чего естественно никто не хочет, но к нему надо всё же быть готовым, то удар по верфи может быть нанесён крылатыми ракетами в обычном снаряжении. Этого будет достаточно, чтобы нанести фатальный ущерб всему авианосному флоту США», – резюмировал Сивков.