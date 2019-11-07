В Счётной палате рассказали о сокращении населения России

В Счётной палате РФ, проанализировав ход исполнения федерального бюджета на 2019 год, пришли к малоутешительным выводам: население нашей страны сокращается. Так, по состоянию на 1 сентября 2019 года постоянное население РФ составило 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше, чем 1 января этого же года, пишет «Российская газета».

При этом в период января по август в РФ родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Естественная убыль населения за 8 месяцев этого года составила 219,2 тыс. человек, что на 50,1 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, согласно данным контрольного ведомства РФ прирост населения был зафиксирован всего 17 регионах страны, (в 2018 году – в 20 субъектах), а число умерших сразу в 32 регионах в 2 раза превысило число родившихся.

Всего же население нашей страны сокращается уже 4-й год подряд и даже миграционный прирост пока не помогает нормализовать ситуацию.