Врачи назвали лучшую диету для похудания

По заявлению врача-диетолога Елены Соломатиной, лучшей и самой безопасной диетой для здоровья является средиземноморская диета. Врач уверена, что когда речь идет о диетах «хороша золотая середина».

«Все крайности большой употребление белков, жиров или даже сложных углеводов (каши, макароны, зерновой хлеб) - имеют побочный эффект», - расска врач «Вечерней Москве».

Помимо этого врач напомнила, что ожирению способствует курение, алкоголь, стрессы. Также такие заболевания, как вирус и даже грибок.

В средиземноморской диете рацион сбалансирован и основан на употреблении продуктов, богатых полиненасыщенными жирами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. А именно в меню этой диеты включена рыба и оливковое масло, а также клетчатка. При этом врач отмечает, что все детали диеты должны подбираться индивидуально. При этой диете разрешено даже сало, жирное молоко, сливки и масло. Людям старшего возраста стоит сделать больший упор на растительную пищу.