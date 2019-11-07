Вход/Регистрация Подписка

Xerox хочет купить HP

Москва, 07.11.2019
Соотношение капитализаций двух компаний в предполагаемой сделке вызывает удивление
#Слияния и поглощения
#Технологии
#ИТ-технологии
#Xerox
#Экономика
  • Xerox хочет купить HP

EXPERT

Самая обсуждаемая тема в мире высоких технологий – слухи о намерении Xerox Holdings Corp. приобрести более чем за 27 млрд долларов производителя принтеров и компьютеров Hewlett-Packard Inc. (НР). Впрочем, информация о возможной покупке недолго находилась в разряде «слухов». Руководство НР подтвердило, что действительно получило предложение о покупке от Xerox и что по этому вопросу уже идут переговоры. В заявлении НР подчеркивается, что администрация во всех своих действиях продолжает руководствоваться исключительно интересами акционеров.

В заявлении НР ничего не говорится о сумме приобретения. О 27 с лишним миллиардах долларов написала Wall Street Journal (WSJ), первой сообщившая о возможном приобретении. Отношение руководства НР к предложению конкурента пока не известно, но сумма достаточно велика, чтобы его как минимум обсудить.

Предложение, мягко говоря, странное. Хотя бы потому что по рыночной капитализации Xerox значительно уступает Hewlett-Packard Inc., которого хочет купить: 8 и 29 млрд долларов соответственно. Тем не менее, биржи отреагировали на новость положительно. Акции НР после объявления о получении предложения поднялись на 6,36%, а Xerox – на 3,55%.

Напомним, что НР, один из старожилов Силиконовой долины, пять лет назад раскололся на две компании. Производством принтеров и персональных компьютеров с тех пор занимается HP Inc., а серверы и обеспечение достались HP Enterprise.

И Xerox, и НР пытаются сейчас сокращать расходы. Слияние, как тоже часто бывает, должно помочь им в оптимизации бизнеса. Совместная экономия по расчетам должна превысить 2 млрд долларов в год.

HP, штаб-квартира которой находится в Пало-Альто, штат Калифорния, по словам нового генерального директора Энрике Лореса, намерена экономить при помощи реструктуризации. Планируется увольнение 9 тыс. человек, или 16% персонала. Только это позволит экономить 1 млрд долларов в год.

Как обычно бывает в таких случаях, предложение предполагает оплату наличными и акциями. Что касается финансирования столь крупного приобретения, то WSJ сообщает, со ссылкой на собственный источник, что Xerox, штаб-квартира которого находится в Норуолке, штат Коннектитут, рассчитывает оплатить приобретение при помощи кредита одного из крупных банков, название которого не разглашается. Кроме этого, Xerox ждет 2,3 млрд долларов от продажи долей в СП с Fujifilm Holdings Corp.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    Приглашаем на ежегодный праздник группы Крематорий

    Отметим день рождения группы и Армена Григоряна большим праздничным концертом 23 ноября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Водопровод преткновения
      Крупнейшая за десятилетие сделка на энергетическом рынка Европы — поглощение немецкой Uniper финской Fortum — застопорилась из-за водоканала в Сургуте
    2. Бразилию пригласили в ОПЕК
      Эр-Рияд объявил набор в нефтяной картель, в котором он является неофициальным лидером
    3. Китай запустил национальную сеть 5G. И это плохая новость для Apple
      В Китае начала работать сеть 5G, в этом направлении компания из Купертино безнадежно отстает от Huawei, считают аналитики Barron’s
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама