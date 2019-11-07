Xerox хочет купить HP

Самая обсуждаемая тема в мире высоких технологий – слухи о намерении Xerox Holdings Corp. приобрести более чем за 27 млрд долларов производителя принтеров и компьютеров Hewlett-Packard Inc. (НР). Впрочем, информация о возможной покупке недолго находилась в разряде «слухов». Руководство НР подтвердило, что действительно получило предложение о покупке от Xerox и что по этому вопросу уже идут переговоры. В заявлении НР подчеркивается, что администрация во всех своих действиях продолжает руководствоваться исключительно интересами акционеров.

В заявлении НР ничего не говорится о сумме приобретения. О 27 с лишним миллиардах долларов написала Wall Street Journal (WSJ), первой сообщившая о возможном приобретении. Отношение руководства НР к предложению конкурента пока не известно, но сумма достаточно велика, чтобы его как минимум обсудить.

Предложение, мягко говоря, странное. Хотя бы потому что по рыночной капитализации Xerox значительно уступает Hewlett-Packard Inc., которого хочет купить: 8 и 29 млрд долларов соответственно. Тем не менее, биржи отреагировали на новость положительно. Акции НР после объявления о получении предложения поднялись на 6,36%, а Xerox – на 3,55%.

Напомним, что НР, один из старожилов Силиконовой долины, пять лет назад раскололся на две компании. Производством принтеров и персональных компьютеров с тех пор занимается HP Inc., а серверы и обеспечение достались HP Enterprise.

И Xerox, и НР пытаются сейчас сокращать расходы. Слияние, как тоже часто бывает, должно помочь им в оптимизации бизнеса. Совместная экономия по расчетам должна превысить 2 млрд долларов в год.

HP, штаб-квартира которой находится в Пало-Альто, штат Калифорния, по словам нового генерального директора Энрике Лореса, намерена экономить при помощи реструктуризации. Планируется увольнение 9 тыс. человек, или 16% персонала. Только это позволит экономить 1 млрд долларов в год.

Как обычно бывает в таких случаях, предложение предполагает оплату наличными и акциями. Что касается финансирования столь крупного приобретения, то WSJ сообщает, со ссылкой на собственный источник, что Xerox, штаб-квартира которого находится в Норуолке, штат Коннектитут, рассчитывает оплатить приобретение при помощи кредита одного из крупных банков, название которого не разглашается. Кроме этого, Xerox ждет 2,3 млрд долларов от продажи долей в СП с Fujifilm Holdings Corp.