Депутат бундестага объяснил, почему не были приняты поправки к газовой директиве ЕС

Накануне депутаты парламента ФРГ не приняли закон о поправках к газовой директиве ЕС. Согласно информации, размещённой на официальном сайте бундестага, за документ проголосовали всего 133 парламентария, при необходимом минимуме в 355 человек.

Как рассказал телеканалу «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт, лоббисты США помешали принять законопроект в защиту «Северного потока-2». По его словам, работа американских лоббистов очень сильная, чего нельзя сказать о России.

«Уверен, что со многими моими коллегами провели работу. Другого объяснения, почему избранники народа не принимают закон, защищающий интересы своей страны, у меня просто нет», – резюмировал парламентарий.

Напомним, отклонённый законопроект предусматривал освобождение от требований газовой директивы ЕС для трубопроводов, построенных до мая 2019 года.

«Северной поток-2», последние новости

Ранее сообщалось, что накануне заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что если подготовленное представителями правящей коалиции Германии решение, позволяющее обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для «Северного потока-2», будет принято, то Киев его моментально обжалует в суде и тем самым заблокирует работу российского газопровода.