Вход/Регистрация Подписка

Депутат бундестага объяснил, почему не были приняты поправки к газовой директиве ЕС

Москва, 08.11.2019

Накануне депутаты парламента ФРГ не приняли закон о поправках к газовой директиве ЕС. Согласно информации, размещённой на официальном сайте бундестага, за документ проголосовали всего 133 парламентария, при необходимом минимуме в 355 человек.

Как рассказал телеканалу «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт, лоббисты США помешали принять законопроект в защиту «Северного потока-2». По его словам, работа американских лоббистов очень сильная, чего нельзя сказать о России.

«Уверен, что со многими моими коллегами провели работу. Другого объяснения, почему избранники народа не принимают закон, защищающий интересы своей страны, у меня просто нет», – резюмировал парламентарий.

Напомним, отклонённый законопроект предусматривал освобождение от требований газовой директивы ЕС для трубопроводов, построенных до мая 2019 года.

«Северной поток-2», последние новости

Ранее сообщалось, что накануне заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что если подготовленное представителями правящей коалиции Германии решение, позволяющее обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для «Северного потока-2», будет принято, то Киев его моментально обжалует в суде и тем самым заблокирует работу российского газопровода.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Позиция Дании по выдаче разрешения «Северному потоку — 2» так и осталась непонятной
      Датское энергетическое агентство выдало компании-оператору газопровода «Северный поток-2» разрешение на прокладку труб в датской исключительной экономической зоне. Таким образом, продолжавшаяся на протяжении более чем двух лет эпопея противостояния датских бюрократов проекту «Газпрома» завершена
    2. Два счетчика
    3. Пенсиям написали план
      Новая надстройка над пенсионной системой будет интересна лишь тем, что позволит в случае серьезных проблем использовать замороженные пенсионные накопления. В остальном Гарантированный пенсионный план столкнется с недоверием к пенсионной системе в целом и с бедностью населения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама