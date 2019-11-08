Диетолог рассказал, как правильно есть сладости

Самое вредное в рационе любого человека не сладости, а их количество, рассказал глава Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк в интервью РБК.

Самое вредное в процессе употребления сладкого - это переедание. «Один пончик с сахарной пудрой — очень приятно и полезно. Однако если съесть полкило пончиков, то организм получит только вред», - рассказал Никитюк. Специалист уверен, что есть сладкое необходимо, поскольку «не надо себя лишать положительных эмоций», но во всем надо знать меру и все пищевые продукты должны быть лимитированы в соответствии с нормами.

Никитюк подчеркнул, что сладости в необходимых количествах благотворно влияют на лимбическую систему мозга, вызывая положительные эмоции, что положительно влияет на организм в целом. При этом диетолог не разделяет миф, что газировка вымывает кальций из организма.

«Не вымывается никакой кальций. Кальций обновляется. Если ее потреблять в умеренных количествах», - сообщил эксперт. Он уверен, что от стакана газировки организм не пострадает.