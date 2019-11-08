Две российские субмарины провели дуэль в Баренцевом море

Российские атомные подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели «дуэль» в ходе учений в Баренцевом море, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Северного флота. Издание уточняет, что субмарины в ходе противостояния выслеживали друг друга, а после обнаружения выпускали торпеды по «противнику».

Первый этап учений включал поиск условного противника, выход на позицию и попытка «оторваться» от преследования при помощи помех и ложных целей. Самым сложным этапом учений стали сами стрельбы, говорится в сообщении. Также добавляется, что «данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте».

Ранее субмарины «Псков» и «Нижний Новгород» уже совершали совместные маневры, в ходе которых проводилось глубоководное погружение в целях испытания техники на предмет соответствия заявленным характеристикам.

С норвежской стороны на учения последовала негативная реакция, в частности премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Россия тем самым демонстрирует свою мощь и стремление обеспечить безопасность морского пути в район Мурманска.