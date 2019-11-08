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Фторирование зубов: особенности процедуры

Москва, 08.11.2019
При простом фторировании зубов после завершения подготовительной стадии каждый из них покрывается маслянистым фторлаком при помощи одноразовой кисточки. Затем пациента просят посидеть пять-семь минут с открытым ртом.
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Это время требуется для схватывания состава с эмалью. Для максимального продления эффекта, достигаемого в результате данной процедуры, необходимо выполнять следующие правила:

  • После всех приемов еды нужно тщательно чистить зубы с использованием разных средств. Помимо щетки и зубной пасты, надо пользоваться также ирригатором и нитью. Иногда их можно заменять не содержащей сахара жевательной резинкой.
  • Уменьшить потребление белого сахара. Это необходимо для снижения объема кислоты, которую выделяют микроорганизмы во рту. Вместо сахара можно употреблять фруктозу или есть свежие и сушеные фрукты, а также орехи. Если полностью отказаться от сахара трудно, то следует минимизировать продолжительность его нахождения в рту.

Особенности глубокого фторирования

В то время как при простом фторировании применяются слепки зубов из воска, которые наполнены фторсодержащим составом, при глубоком фторировании вместо них применяют эмальзапечатывающие средства, такие как фторлак для зубов. Разница состоит в том, что в первом случае фтористый кальций не попадает в поры начавшей портиться эмали, тогда как во втором случае он попадает в глубину пор.

Обычно второй способ назначают при возникновении существенных повреждений эмали, вызванных дефицитом фтора в человеческом организме. Данная процедура обеспечивает возможность проникновения ионов фтора в глубину эмали, включая дентин. Благодаря этому зубы укрепляются, а их сопротивляемость кариесу повышается. Восстановление эмали при использовании второго способа достигается за более короткое время.

Глубокое фторирование зубов показано в следующих случаях:

  • повреждения коронки в результате кариеса;
  • появления налета желтого цвета около десен;
  • повышенная чувствительность зубов к охлажденным и нагретым блюдам;
  • возникновение болей при чистке зубов с использованием средств гигиены.

Данная процедура противопоказана при чрезмерном содержании фтора в человеческом организме и аллергии на фторирующие средства.

Стоимость и трудоемкость глубокого фторирования выше, чем у простой процедуры. Это обусловлено необходимостью проведения предварительных манипуляций, в ходе которых врач устраняет налет и зубной камень. После этого рот пациента высушивают теплым воздухом и покрывают зубы эмальзапечатывающим средством, держат в течение нескольких минут, а затем вновь высушивают. Чтобы исключить контактирование средства со слюной, используют ватные валики, которые помещают под губы.

Затем врач выполняет обработку зубов тампоном, который пропитан специальным составом, и ополаскивает рот клиента водой. Эта процедура требуется для проникновения эмальзапечатывающего средства в поры эмали.

Принимать пищу после завершения процедуры можно немедленно. При этом медики рекомендуют воздержаться от употребления слишком горячей и твердой еды в течение двадцати четырех часов после ее завершения, чтобы предотвратить разрушение фторсодержащей пленки.

Преимущества и недостатки фторирования зубов

Перед тем как прибегать к данной процедуре, необходимо принять во внимание все ее положительные и отрицательные последствия с учетом следующих соображений.

Состояние зубов в значительной мере определяется здоровьем их эмали, а оно зависит от объема фтора, содержащегося в организме. Когда этого элемента в организме не хватает, происходит истончение зубной эмали, в результате деминерализации она делается более рельефной. В таких случаях проведение фторирования позволяет повысить устойчивость зубов к влиянию кислот. Но поскольку фтор с течением времени выводится из организма, нужно повторять данную процедуру каждый год. Фторид натрия содержится и в зубных пастах, в которых он выполняет функцию противобактериального компонента и позволяет понизить способность микроорганизмов к вырабатыванию кислот, а также обеспечивает возможность реминерализации участка зуба, который подвергся действию кислот.

При этом следует учитывать, что фторид является ядовитым для человеческого организма соединением. Он опаснее свинца. В одном тюбике фторсодержащей зубной пасты присутствует от двух до пяти граммов фтора. Такой объем представляет значительную угрозу для здоровья в случае его использования за один раз. Если регулярно подвергать зубы действию фторида натрия, то это соединение скапливается в костях, в результате чего они повреждаются, и человек заболевает. С особой осторожностью пользоваться данным веществом следует людям, которые болеют сахарным диабетом и испытывают проблемы с почками.

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