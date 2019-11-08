Фторирование зубов: особенности процедуры

Это время требуется для схватывания состава с эмалью. Для максимального продления эффекта, достигаемого в результате данной процедуры, необходимо выполнять следующие правила:

После всех приемов еды нужно тщательно чистить зубы с использованием разных средств. Помимо щетки и зубной пасты, надо пользоваться также ирригатором и нитью. Иногда их можно заменять не содержащей сахара жевательной резинкой.

Уменьшить потребление белого сахара. Это необходимо для снижения объема кислоты, которую выделяют микроорганизмы во рту. Вместо сахара можно употреблять фруктозу или есть свежие и сушеные фрукты, а также орехи. Если полностью отказаться от сахара трудно, то следует минимизировать продолжительность его нахождения в рту.

Особенности глубокого фторирования

В то время как при простом фторировании применяются слепки зубов из воска, которые наполнены фторсодержащим составом, при глубоком фторировании вместо них применяют эмальзапечатывающие средства, такие как фторлак для зубов. Разница состоит в том, что в первом случае фтористый кальций не попадает в поры начавшей портиться эмали, тогда как во втором случае он попадает в глубину пор.

Обычно второй способ назначают при возникновении существенных повреждений эмали, вызванных дефицитом фтора в человеческом организме. Данная процедура обеспечивает возможность проникновения ионов фтора в глубину эмали, включая дентин. Благодаря этому зубы укрепляются, а их сопротивляемость кариесу повышается. Восстановление эмали при использовании второго способа достигается за более короткое время.

Глубокое фторирование зубов показано в следующих случаях:

повреждения коронки в результате кариеса;

появления налета желтого цвета около десен;

повышенная чувствительность зубов к охлажденным и нагретым блюдам;

возникновение болей при чистке зубов с использованием средств гигиены.

Данная процедура противопоказана при чрезмерном содержании фтора в человеческом организме и аллергии на фторирующие средства.

Стоимость и трудоемкость глубокого фторирования выше, чем у простой процедуры. Это обусловлено необходимостью проведения предварительных манипуляций, в ходе которых врач устраняет налет и зубной камень. После этого рот пациента высушивают теплым воздухом и покрывают зубы эмальзапечатывающим средством, держат в течение нескольких минут, а затем вновь высушивают. Чтобы исключить контактирование средства со слюной, используют ватные валики, которые помещают под губы.

Затем врач выполняет обработку зубов тампоном, который пропитан специальным составом, и ополаскивает рот клиента водой. Эта процедура требуется для проникновения эмальзапечатывающего средства в поры эмали.

Принимать пищу после завершения процедуры можно немедленно. При этом медики рекомендуют воздержаться от употребления слишком горячей и твердой еды в течение двадцати четырех часов после ее завершения, чтобы предотвратить разрушение фторсодержащей пленки.

Преимущества и недостатки фторирования зубов

Перед тем как прибегать к данной процедуре, необходимо принять во внимание все ее положительные и отрицательные последствия с учетом следующих соображений.

Состояние зубов в значительной мере определяется здоровьем их эмали, а оно зависит от объема фтора, содержащегося в организме. Когда этого элемента в организме не хватает, происходит истончение зубной эмали, в результате деминерализации она делается более рельефной. В таких случаях проведение фторирования позволяет повысить устойчивость зубов к влиянию кислот. Но поскольку фтор с течением времени выводится из организма, нужно повторять данную процедуру каждый год. Фторид натрия содержится и в зубных пастах, в которых он выполняет функцию противобактериального компонента и позволяет понизить способность микроорганизмов к вырабатыванию кислот, а также обеспечивает возможность реминерализации участка зуба, который подвергся действию кислот.

При этом следует учитывать, что фторид является ядовитым для человеческого организма соединением. Он опаснее свинца. В одном тюбике фторсодержащей зубной пасты присутствует от двух до пяти граммов фтора. Такой объем представляет значительную угрозу для здоровья в случае его использования за один раз. Если регулярно подвергать зубы действию фторида натрия, то это соединение скапливается в костях, в результате чего они повреждаются, и человек заболевает. С особой осторожностью пользоваться данным веществом следует людям, которые болеют сахарным диабетом и испытывают проблемы с почками.