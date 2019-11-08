Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России

Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ. В ходе встречи с председателем Кабмина РФ Дмитрием Медведевым он пояснил, что это станет возможным благодаря изменениям, которые были внесены в законодательство, передаёт агентство «Интерфакс».

«После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, устранившие лазейки законодательства 90-х годов прошлого века, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно повышать тарифы на услуги ЖКХ выше предельных значений, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу», – отметил глава ФАС.

При этом он подчеркнул, что благодаря этому, миллионы граждан РФ не получили повышения этих тарифов уже в этом году. Кроме того, он напомнил, что сейчас в некоторых случаях тарифы повышать можно, но только с разрешения Кабмина и ФАС.

«Но та страшная вакханалия, которая царила в 90-х, сейчас прекращена и больше не повторится. А в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы. Установив один раз, по принципу «инфляция минус», мы тем самым будем не повышать, а снижать тарифы», – резюмировал Артемьев.