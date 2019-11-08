Индия просит Россию о поставках С-400 раньше срока

Дели надеется, что процесс поставки в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 будет ускорен, сообщает The Economic Times. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которая пройдет в Москве в ноябре.

Издание уточняет, что Индия внесла уже первый взнос за военную технику, который составил примерно 6 тысяч крор или 10 миллионов рупий. Общая стоимость пяти комплексов С-400 согласно контракту, подписанному осенью прошлого года, составит порядка 5,43 миллиарда долларов или 40 тысяч крор.

Поставки ориентировочно должны начаться с октября 2020 года. Источник издания сообщает, что Индия крайне заинтересована в ускорении первоначального графика поставок, а Россия, наоборот, придерживается условий контракта. Также собеседник СМИ сообщил, что первый взнос в размере 15% был отложен, но теперь оплачен, что дает индийской стороне надежду на ускорение процесса.