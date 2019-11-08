Компания LG запатентовала новый дизайн OLED-панелей: как изменятся брендовые телевизоры

Уже в январе 2020 года на выставке CES компания LG презентует инновационную линейку телевизоров, дизайн которых был запатентован совсем недавно.

Чего ожидать

Информация об изменениях дизайна брендовых устройств появилась в сети в результате публикации новых патентов на сайте OMPI (Всемирной организации интеллектуальной собственности).

Аналитики решили узнать, как именно планирует усовершенствовать внешний вид телевизоров известный производитель. Оказалось, что главным изменением станет внедрение экранов-водопадов.

Станут ли изменения революционными: какими будут новые телевизоры LG

Дисплеи, которые обволакивают корпус телевизора – это хоть и необычное, но не революционное решение. Экраны-водопады уже неоднократно использовались некоторыми современными брендами смартфонов. Так, устройства с оригинальной конфигурацией представлены в ассортименте Huawei и Xiaomi.

Впрочем, среди производителей телевизоров компания LG первой приняла решение создать устройства с изогнутыми по бокам дисплеями. Что из этого выйдет – пока достоверно неизвестно.

Что известно о телевизорах-водопадах сегодня:

Точные размеры инновационных телевизоров с необычными экранами пока неизвестны. Вероятнее всего, в линейке будет представлен большой телевизор LG, а также модели средних размеров. Всего компания LG планирует применить в процессе производства новой серии телевизоров 6 необычных дизайнерских идей. Среди «телевизоров-водопадов» появятся модели с экраном, который частично огибает боковые панели корпуса и верхнюю его часть. Разница между 6 моделями, анонс которых назначен на январь 2020 года, заключается в размерах угла изгиба. На некоторых моделях экран едва захватывает поверхность корпуса, а на иных покрывает панели по бокам или сверху практически полностью с углом изгиба до 90 градусов. Аналитики также успели заметить, что устройства отличаются размерами полей вокруг дисплея. Одни телевизоры из линейки могут похвастаться безрамочной конструкцией. На других предусмотрены массивные, заметные рамки. Исследователи рынка предполагают, что новые девайсы будут поддерживать смарт-функции и беспроводные интерфейсы. Соответственно, использовать такие телевизоры смогут и геймеры, и интернет-серферы, и просто поклонники качественного контента.

Об основных функциональных возможностях телевизоров с необычными экранами говорить еще рано. Больше поводов для активных дискуссий аналитики получат уже после официального анонса – зимой следующего года.